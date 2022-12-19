طبيب روسي يكشف المكان الأخطر لانتقال عدوى الفطريات

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن مسار الإصابة بـ "كوفيد-19" لدى بعض المرضى يتعقد بسبب الإصابة الثانوية.



ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن البكتيريا هي المسببة الرئيسية للعدوى الثانوية، لكن عددا من المرضى معرضون لخطر الإصابة بداء المبيضات الغازية.

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ويضيف أن المكان الإساسي لإصابة المرضى بعدوى الفطريات هو المستشفيات.

ويقول: "لقد أدى تدفق أعداد كبيرة من الناس إلى المستشفيات، إلى تكاثر عدوى فطرية شبه اصطناعية في جميع أنحاء العالم".

ويضيف: إن جسم الإنسان مقاوم لاختراق عدوى الفطريات. ولكن عندما تضعف مناعة الجسم، او تكون هناك هجمة فطرية قوية، فقد تحصل الإصابة.

ويقول الدكتور ميسنيكوف: "إذا ادخل الطبيب انبوب التنفس (القسطرة)، فيجب تغييره بعد ثلاث ساعات. وعندما يغيره الطبيب، يجب أن يقطع نهايته ويرسلها إلى المختبر للتأكد من عدم وجود الفطريات. لذلك إذا كانت حالة المريض مستقرة وفي طريقه إلى الشفاء، ولديه انبوب القسطرة، وفجأة ارتفعت درجة حرارته فيجب على الطبيب البحث عن السبب".

ووفقا له، يمكن أن تكون أمراض الدم أيضا سببا في تطور عدوى فطرية.

فـ"إذا كان حوض المغسلة مثلا متسخا وفيه فطريات، فلن يصاب الشخص إذا كان سليما ومنظومة مناعته تعمل بصورة طبيعية. وإذا لم يكن الشخص مصابا بالآيدز أو سرطان الدم، ولم يخضع لعملية زرع أعضاء ، وليس مصابا بمرض السكري، فإن عدوى فطرية ستكون في انتظاره عند ذهابه إلى المستشفى".

المصدر: فيستي. رو