الروس يكتشفون طريقة فعالة لعلاج الأمراض الفطرية

أعلن مصدر في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، أن الباحثين اكتشفوا طريقة مثالية لتحضير بلورات متعددة المكونات من عقار ميكونازول، المستخدم في علاج الفطريات.



والأمراض الفطرية يمكن أن تصيب أعضاء الجسم الداخلية أيضا. وكقاعدة تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف منظومة المناعة. وتستخدم في علاج هذه الأمراض أدوية وعقاقير على شكل أقراص وكبسولات وشراب تؤخذ عن طريق الفم. بيد أن انخفاض مستوى ذوبانها في الماء، يعيق استخدامها بفعالية. لذلك من أجل رفع فعاليتها تستخدم بلورات جزيئية متكونة من مركب دوائي ضعيف الذوبان في الماء وجزيء من مادة عالية الذوبان في الماء.

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وقد درس علماء معهد كيمياء المحاليل التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تأثير الطرق المختلفة لإنشاء أشكال بلورية مشتركة جديدة في مدة الصلاحية ومعدل انحلال الميكونازول (دواء مضاد للفطريات واسع الطيف ضعيف الذوبان في الماء)، عندما يؤخذ عن طريق الفم، حيث أن التوافر الحيوي له في البشر هو 25-30 ٪ فقط. لذلك تنتج مستحضرات تعتمد عليه للاستخدام الموضعي فقط على شكل كريم أو غسول أو بخاخ أو تحاميل.

ويقول أليكسي مانين، كبير الباحثين في مختبر الكيمياء الفيزيائية للمركبات الطبية في المعهد، "اتضح لنا أن الطريقة المثالية للحصول على بلورات ميكونازول متعددة المكونات، هي طريقة المحاليل المعلقة".

ويضيف مانين، لقد أظهرت نتائج اختبار بلورات الميكونازول التي حصل عليها الباحثون بهذه الطريقة، أن الجسم يمتصها أفضل بخمس مرات من الدواء الأصلي.

ووفقا للباحثين، أن أشكال الميكونازول التي حصلوا عليها ستستخدم في إنتاج أدوية ومستحضرات لها خصائص محسنة لعلاج الأمراض الفطرية.

المصدر: نوفوستي