الصحّة السورية تعلن إجراءات الوقاية للحد من إصابات الكوليرا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المُثبتة بمرض الكوليرا إلى 1609 إصابات مشيرة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض لا تزال عند 49 وفاة حتى يوم أمس السبت.

وفي بيان لها، تحدّثت الصحة السورية عن توزع الإصابات في المحافظات السورية، وبلغت 987 إصابة في حلب، ودير الزور 233، الحسكة 90، اللاذقية 97، الرقة 54، حماة 38، السويداء 26، حمص 28 ودمشق 20، وريف دمشق 17، وطرطوس 10، ودرعا 5، والقنيطرة 4.

في حين توزع العدد الإجمالي للوفيات بالكوليرا على حلب بـ 40 وفاة والحسكة 4، دير الزور 2، حمص 1 وحماة 1، وحالة واحدة في العاصمة دمشق.

ودعت الوزارة إلى اتباع إجراءات الصحة العامة المتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقل المياه من المصدر وتخزينها، كما نصحت بغلي المياه في حال كانت غير آمنة لمدة دقيقتين على الأقل كي تصبح آمنة.

فضلا عن ضرورة إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح لقتل البكتيريا قبل تناوله، وتغطيته لتجنب الذباب وانتقال الأمراض، إضافة للحفاظ على نظافة وسلامة مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة السورية تسلّمت في 30 نوفمبر الماضي مليوني جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا، بدعم من منظمتي الصحة العالمية و"اليونيسف" والمبادرة العالمية للقاحات "غافي" تمهيدا لتنفيذ حملة مركزة ضد المرض.

المصدر: الوطن السورية