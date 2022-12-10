"روستيخ" الروسية تطوّر أجهزة طبية تجمع بين أدوات الجراحة والتشخيص معا

قامت شركة "روس إلكترونيكا"، بصفتها فرعا من مؤسسة "روستيخ" الروسية، بتصنيع نموذج تجريبي لمنظومة متخصصة في إجراء عمليات جراحية طفيفة التوغل.

وقد تم إنتاج بضعة نماذج جاهزة منها. جاء ذلك في تقرير نشرته مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية.

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وتتمثل إحدى ميزات الأجهزة الجديدة في أن كل وحداتها، بما فيها وحدات الموجات فوق الصوتية والتنظيرية والجراحية مدرجة على نظام واحد تديره لوحة تحكم واحدة. ويسمح تعدد وحدات المجمع باختيار الأجهزة وفقا لاحتياجات جهة الطلب أو متخصص معيّن، وهذ ما يخفّض في نهاية المطاف من سعر المنظومة، لأن شراء المنظومة بكاملها أرخص من شراء أجهزة مختلفة بشكل منفصل أي كل جهاز على حدة.

ويمكن استخدام المجمع لعلاج أمراض النساء، وأمراض المستقيم والمسالك البولية، وكذلك في فحص الأوردة، وإزالة الأورام من الجلد وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

ويتم تنفيذ المشروع من قبل معهد "فيغا" الروسي للبحوث العلمية، بصفته فرعا من شركة "روس إلكترونيكا".

وحسب المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية، أوليغ يفتوشنكو، فإنه يخطط لإنجاز عملية تحضير النموذج المذكور للعمل نهاية عام 2023. وقال "إن الجمع بين أدوات الجراحة والتشخيص في مكان واحد يساعد الأخصائي على إجراء المعالجات الضرورية بسرعة، ويتيح له مبدأ تعدّد الوحات، الذي يقوم عليه المجمع، فرصة لاختيار المكونات اللازمة للمنظومة وفقا للمهام التي ينفذها المستشفى والجراحون".

المصدر: rostec.ru