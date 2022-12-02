 
مباشر

شاب يذهب إلى الطبيب بسبب السعال ليكتشف أمرا خطيرا!

الصحة

شاب يذهب إلى الطبيب بسبب السعال ليكتشف أمرا خطيرا!
Gettyimages.ru Moyo Studio
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uagu

أصيب شاب سليم بسعال مقلق استمر لمدة ثلاثة أسابيع دون أي أعراض أخرى. واتضح أن السعال كان ناتجا عن كتلة طولها 7 بوصات (17.2 سم) قرب رئته اليمنى.

ووفقا لوصف الحالة، الذي نُشر في 30 أكتوبر في مجلة تقارير الحالة الجراحية، فإن الرجل البالغ من العمر 22 عاما ليس لديه تاريخ طبي ملحوظ أو تاريخ للتدخين، وجاءت نتيجة اختباره سلبية لـ "كوفيد-19" في غرفة الطوارئ. وكشفت الأشعة السينية لصدره عن تراكم السوائل بين طبقات الأنسجة التي تغطي الرئة اليمنى وتبطن التجويف الصدري، وغمر هذا السائل الممرات الهوائية الصغيرة في الرئة اليمنى السفلية، ما منعها من الامتلاء بالهواء.

إقرأ المزيد
خبيرة توضح كيف يمكن الوقاية من الأمراض الوراثية
خبيرة توضح كيف يمكن الوقاية من الأمراض الوراثية

ثم أجرى الفريق الطبي فحصا بالتصوير المقطعي المحوسب واكتشف الكتلة الكبيرة الكامنة في النصف الأيمن من صدر المريض. وكانت الكتلة موجودة في المنصف، وهي المساحة بين الرئتين التي تضم القلب والعقد الليمفاوية والأعصاب وغيرها من الهياكل في الصدر، وفقا للمورد الطبي عبر الإنترنت StatPearls.

وجمع الفريق عينة من الكتلة ووجدوا أنها تطورت من خلايا في الغدة الصعترية، وهي غدة تقع خلف عظم الصدر مباشرة وهي مسؤولة عن إنتاج خلايا مناعية ناضجة.

ثم أجرى الأطباء عملية جراحية لإزالة الكتلة وقاموا بتحليل الأنسجة بشكل أكبر، وكشفوا أن الورم لم يكن خبيثا أو سرطانيا. 

وتعافى المريض في المستشفى لمدة أسبوع بعد الجراحة، وفي موعد متابعة بعد شهر من الخروج من المستشفى، لم تظهر عليه أي أعراض، مثل ضيق التنفس أو السعال. ثم سُمح له باستئناف جميع أنشطته العادية، بما في ذلك رفع الأثقال. كان من المقرر أيضا أن يقوم بزيارة متابعة بعد ستة أشهر لتلقي الأشعة المقطعية والخضوع للعلاج الإشعاعي، ما يقلل من خطر نمو الكتلة مرة أخرى.

وتعتبر أورام الغدة الصعترية أكثر أنواع الأورام شيوعا التي تنمو في جزء من المنصف الذي يضم الغدة الصعترية والغدد الليمفاوية والدهون في الصدر، وفقا لـ StatPearls. وبشكل عام، هذه الأنواع من الأورام غير شائعة نسبيا.

وبسبب الضغط الذي يمكن أن تفرضه الأورام على الأعضاء الأخرى، فإنها يمكن أن تسبب أيضا صعوبة في البلع؛ وتورماً في الوجه والرقبة واليدين وأعلى الصدر.

المصدر: لايف ساينس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نهاية "كارثية" لألمانيا في مونديال قطر.. فوز بطعم الهزيمة على كوستاريكا (فيديو)