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خبيرة توضح كيف يمكن الوقاية من الأمراض الوراثية

الصحة

خبيرة توضح كيف يمكن الوقاية من الأمراض الوراثية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت يلينا بارانوفا، المديرة الطبية لشركة "Evogen" ذات المسؤولية المحدودة، أنه يمكن الوقاية من العديد من الأمراض الوراثية عن طريق إجراء دراسات عن حامليها.

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وتقول: "يمكننا منع العديد من الأمراض الوراثية من خلال إجراء دراسات حول نقل الأمراض الوراثية. هناك توصيات تدعو إلى ضرورة اختبار الأزواج الذين يخططون لإنجاب الأطفال". جاء ذلك في المؤتمر العلمي العملي "ملحمة المريض اليتيم".

وتشير بارانوفا، إلى انه حتى الآن تم تحليل أكثر من 20 الف جينوم، واتضح أن أكثر من نصف الناس يحملون أمراضا متنحية خطيرة.

وتقول: "حاليا وصل تحليل تسلسل الجينوم بأكمله عمليا إلى أدنى سعر وإلى أقصى سرعة في التاريخ".

المصدر: نوفوستي

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