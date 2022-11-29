أفضل الأطعمة وفقا للخبراء لتدفئة الجسم والتحفيز على النوم

مع ازدياد برودة الطقس، يمكن أن تصبح التدفئة في وقت النوم تحديا للكثيرين. وإلى جانب تقنيات التسخين التقليدية، يمكن أن تكون هناك طريقة للتغلب على البرد عن طريق الطعام.

وقد كشفت خبيرة النوم ومديرة Bed Kingdom، آشلي هينسورث، عن الأطعمة التي يمكن أن تسخن الجسم بشكل طبيعي وتحفز على النوم.

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المكسرات

تقول هينسورث: "تناول المكسرات قبل النوم، مثل الفول السوداني واللوز والفستق، يمكن أن يزيد من سرعة التمثيل الغذائي ويرفع حرارة الجسم، وبالتالي يدفئك للنوم".

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه المكسرات على الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي يساعد على التحكم في دورة النوم، وبالتالي يساعد على النوم قليلا".

القرفة

بحسب هينسورث: "ليس من قبيل المصادفة أن ترتبط القرفة بالشتاء - فبفضل خصائصها الحرارية التي تزيد من حرارة أجسامنا عندما يكون الجو باردا، من الأفضل تناولها قبل النوم. إن وضع القليل من القرفة في كوب من الحليب ليلا لن يؤدي فقط إلى تسخينك، ولكن بسبب التربتوفان في الحليب الذي يحفزك على النوم، ستجد راحة أسهل".

الشوفان

تشير هينسورث إلى أن للشوفان العديد من الفوائد التي تثبت فائدته في وقت النوم. وتوضح: "إنه بطيء في التحلل في الجسم بسبب احتوائه على نسبة عالية من النخالة والألياف، وهذا الهضم البطيء يطلق طاقة دافئة. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الطعام أيضا على الميلاتونين لتحسين النوم".

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الموز

أوضحت هينسورث أن الموز غني بفيتامين B والمغنيسيوم، ما يساعد في عمل الغدة الدرقية والغدة الكظرية، وبالتالي تنظيم درجة حرارة الجسم في الطقس البارد.

وشرحت هينسورث: "في الواقع، لا تجعلنا المستويات العالية من المغنيسيوم نشعر بالدفء فحسب، بل تساعد أيضا العضلات على الاسترخاء وتهدئة الجسم لضمان الحصول على النوم بسهولة".

الزنجبيل

قالت هينسورث: "الزنجبيل هو طعام ممتاز آخر يمكن تناوله لتدفئتك قبل النوم. وبفضل خصائص توسع الأوعية الموجودة في الزنجبيل، يتم استرخاء الأوعية الدموية مما يساهم في زيادة تدفق الدم ما يساعد الجسم على التسخين".

وتابعت: "اختر شاي الزنجبيل - وإذا كنت تعاني من انسداد في الأنف بسبب الطقس، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف الانسداد لمساعدتك على النوم بشكل أفضل".

الجزر

قالت هينسورث: "نظرا لكونه من الخضروات الجذرية، فإن الجزر يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم نظرا لضرورة توفير المزيد من الطاقة أثناء عملية الهضم. وعلى الرغم من أن بعض الخضروات قد لا تكون أفضل شيء تستهلكه قبل أن تحاول أن تغلق عينك، فإن الجزر هو أحد الخضروات التي تعزز النوم لأنها تحتوي على مغذيات ألفا كاروتين بالإضافة إلى البوتاسيوم".

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الأطعمة المبردة التي يجب تجنبها قبل النوم

أشارت هينسورث إلى أنه "في حين أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تبقيك دافئا، إلا أن هناك أطعمة أخرى تفعل العكس تماما - لذلك عندما تحاول الإحماء قبل النوم، هناك بعض الأطعمة على وجه الخصوص التي يجب أن تتجنبها، والتي تشمل الفواكه والخضروات الغنية بالمياه. حيث أن من المعروف أن الفاكهة والخضروات الغنية بالمياه تبرد الجسم، بما في ذلك البطيخ والخوخ والبرتقال والكرفس والخيار".

هذا بالإضافة إلى التوت، كون التوت قلوي، "ما يعني أنه يولد طاقة باردة ويطلق حرارة الجسم الزائدة"

وهناك أيضا الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار، حيث أن من المثير للدهشة أنها "تجعلنا أكثر برودة من خلال تنشيط مستقبل عصبي في لساننا يمكنه التعرف على الحرارة، ما يجعلنا نتعرق فيبردنا".

والخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل اللفت والملفوف، "قد تكون صحية، ولكن من الأفضل تجنبها قبل النوم نظرا لتأثيرها المبرد على الجسم".

المصدر: إكسبريس