دحض أسطورة فوائد الطعام الساخن

أعلنت الدكتورة ناتاليا مارتشينكو ، أخصائية الأمراض الباطنية وأمراض الكبد، أن من الأفضل أن تتوافق درجة حرارة الطعام الذي نأكله مع درجة حرارة الجسم.



وتشير الأخصائية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن هناك رأياً شائعا عن فائدة الطعام الساخن. ولكن في الواقع ليس هناك ضرورة لتناول الطعام الساخن دائما وبصورة منتظمة. وأفضل حل هو أن توافق درجة حرارة الطعام درجة حرارة الجسم، أو على الأقل درجة حرارة الغرفة، لكي تتخمر الأطعمة مباشرة.

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وتضيف موضحة أن هذه القاعدة لا تشمل جميع أنواع الأطعمة، لأن هناك أطعمة يجب تناولها ساخنة.

وتقول: "يعتمد كل شيء على نوع الطعام. فبعض الأطعمة عندما تكون ساخنة تكون لها خصائص حسية مختلفة ومقبولة أكثر، مثل الدهون، حيث يمتصها الجسم أفضل في الحالة السائلة. لأنها في الحالة الصلبة تحتاج إلى وقت أطول لبداية تخمرها".

وتشير الأخصائية، إلى أنه في حالة بعض الأمراض لا ينصح بتناول أطعمة ساخنة أو باردة. لأن اختلاف درجة حرارة الطعام عن درجة حرارة الجسم هو عامل مهيج للغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي. وهذه عادة تلاحظ في حالة الالتهابات.

وتقول: "ينطبق هذا بصورة خاصة على الجزء العلوي للجهاز الهضمي، الذي هو اول من يواجه الاختلاف في درجة حرارة الأطعمة، ما يسبب التهاب المريء وتهيج الغشاء المخاطي للمريء ومرض الارتجاع ومضاعفاته اللاحقة، وكذلك قرحة المعدة. كما ان الأطعمة الباردة يمكن أن تسبب التشنجات".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"