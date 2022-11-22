إنقاذ سعودي توقف قلبه مرتين خلال 40 دقيقة

نجح فريق طبي متخصص، في أمراض القلب والقسطرة القلبية بمجمع الملك عبد الله الطبي في مدينة جدة بالسعودية، في إنقاذ حياة مريض توقف قلبة مرتين خلال 40 دقيقة.

وأكدت السلطات الصحية في جدة أن المركز استقبل الحالة بعد التنسيق مع أحد المستشفيات العامة بالمنطقة كحالة إنقاذ حياة بعد أن بينت نتائج الفحوصات الطبية وجود احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب، ما تسبب في توقف قلب المريض مرتين.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية المشرفة على الحالة قررت إخضاع المريض للتنفس الصناعي وتركيب أجهزة طبية داعمة للقلب للحفاظ على حياته لاستقرار الوظائف الحيوية له، ثم نقله إلى معمل القسطرة القلبية لإجراء عملية تداخلية علاجية عاجلة، لوضع دعامه في الشريان الأمامي النازل مع وضع بالون داعم لضغط الدم.

وأوضحت أنه تم نقل المريض بعد العملية التي دامت 30 دقيقة، إلى جناح العناية القلبية تحت الملاحظة الطبية حتى تماثل للشفاء تدريجيا.

وذكرت السلطات الصحية في جدة أنه وبعد استقرار الحالة الصحية في اليوم التالي تم فصل الأجهزة الداعمة للقلب وكذلك جهاز التنفس الصناعي، وإعطائه إذن الخروج الطبيعي له بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية