دراسة ضخمة تحدد أفضل سن للإقلاع عن التدخين لتجنب مخاطر الموت!

توصلت دراسة كبيرة إلى أن مدخني السجائر الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35، لديهم معدلات وفاة مماثلة خلال فترة زمنية معينة لأولئك الذين لم يدخنوا على الإطلاق.

ووجد البحث أن أولئك الذين توقفوا عن التدخين في سن متأخرة ما زالوا يرون فوائد كبيرة، لكن معدلات الوفاة لديهم تجاوزت أولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل بلوغهم 35 عاما.

وعلى سبيل المثال، أظهر المدخنون السابقون الذين أقلعوا عن التدخين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاما معدل وفيات أعلى بنسبة 21% لأي سبب، مقارنة بـ "الذين لم يدخنوا أبدا". وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين بين سن 45 و54 أظهروا معدل وفيات لجميع الأسباب أعلى بنسبة 47% مقارنة بغير المدخنين.

وكتب معدو الدراسة في تقرير جديد نُشر يوم الإثنين (24 أكتوبر) في مجلة JAMA: "بين الرجال والنساء من مجموعات عرقية وإثنية متنوعة، ارتبط التدخين الحالي بما لا يقل عن ضعف معدل الوفيات الناجمة عن عدم التدخين مطلقا. الإقلاع عن التدخين، خاصة في الأعمار الأصغر، كان مرتبطا بانخفاض كبير في معدل الوفيات الزائد النسبي المرتبط باستمرار التدخين".

وهذه هي الدراسة الثالثة الكبيرة التي تشير إلى أن سن 35 قد يكون هو العمر الأمثل للإقلاع عن التدخين، خاصة بالنسبة لأولئك الذين بدأوا التدخين في سن مبكرة، كما قال جون بي بيرس، الأستاذ الفخري في قسم طب الأسرة والصحة العامة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، في تعليق على الدراسة.

واستخدمت الدراسة الجديدة بيانات من مسح مقابلة الصحة الوطنية الأمريكية، وهو مسح قائم على الاستبيان يستخدم لمراقبة صحة سكان الولايات المتحدة، ومؤشر الوفيات الوطني، وهو قاعدة بيانات لسجلات الوفيات في البلاد.

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واشتمل التحليل على بيانات استقصائية لأكثر من 550 ألف بالغ أكملوا الاستبيانات بين يناير 1997 وديسمبر 2018، وكانوا بين 25 و84 عاما وقت التطويع.

وشمل هؤلاء المدخنون الحاليون والمدخنون السابقون وما يسمى بالمدخنين الذين يدخنون أقل من 100 سيجارة في حياتهم.

ووفقا لمؤشر الوفيات الوطني، توفي ما يقرب من 75000 من هؤلاء الخاضعين للدراسة بحلول نهاية عام 2019. وأظهر المدخنون الحاليون معدل وفيات أعلى بكثير لجميع الأسباب، بشكل عام، بالإضافة إلى معدلات أعلى للوفاة من السرطان، وأمراض القلب وأمراض الرئة، على وجه التحديد.

وكتب معدو الدراسة بشكل حاسم، في حين أن التدخين الحالي مرتبط بارتفاع خطر الوفاة عبر جميع المجموعات العرقية والإثنية التي شملها الاستطلاع، فإن "الإقلاع عن التدخين مرتبط بمخاطر معكوسة بشكل كبير لجميع المجموعات".

وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين أقلعوا عن التدخين في سن 45 قللوا من خطر الموت بنسبة تصل إلى 90٪، وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35 أظهروا معدلات وفيات قريبة جدا من تلك التي سُجلت لدى أولئك الذين لم يدخنوا مطلقا.

وبالمثل، وجدت الدراسة أيضا أنه كلما مر الوقت منذ أن أقلع الشخص عن التدخين، كلما اقترب معدل الوفيات لديه من معدل وفيات الشخص الذي لم يدخن مطلقا.

وقد اكتنف البحثَ بعضُ القيود. على سبيل المثال، تم جمع المعلومات حول عادات التدخين لدى الأشخاص في وقت ما، لذلك قد يكون بعض الأشخاص أقلعوا عن التدخين أو بدأوا في التدخين بعد الاستطلاع.

وحذر الباحثون "بالتالي، من أن كلا من المخاطر الحقيقية للتدخين والفوائد الحقيقية للإقلاع عن التدخين، قد يتم التقليل من شأنه في هذه الدراسة".

ومع ذلك، لا تزال الدراسة تشير إلى أن الإقلاع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر الموت المبكر - خاصة إذا كنت تفعل ذلك في سن مبكرة.

المصدر: ساينس ألرت