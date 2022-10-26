كيف نحافظ على رشاقة وتناسق الجسم؟

أعلن المدرب تانيبيرغ، أن التغذية الصحيحة تسمح بالحفاظ على العضلات حتى بعد الأربعين من العمر.





ويشير الدكتور المدرب ماث تانيبيرغ في حديث لموقع Eat This, Not That، إلى أن الحفاظ على توتر العضلات بعد الأربعين من العمر ممكن باتباع مبادئ التغذية الصحيحة.

ويضيف، يجب أن يحصل الجسم على السعرات الحرارية والبروتينات اللازمة بصورة منتظمة خلال اليوم قبل وبعد ممارسة التمارين.

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ويقول: "يرتبط نمو الكتلة العضلية بصورة مباشرة بالتغذية. لذلك يصبح من الصعب نموها إذا لم يحصل الجسم على المواد اللازمة لذلك".

ووفقا له، يجب تناول كمية كافية من الطعام لتعزيز شدة الكتلة العضلية.

ويقول: "على الرغم من أن البروتين هو "مادة بناء" للعضلات، إلا أن نموها بصورة مثالية يصبح ممكنا عند اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكمية اللازمة من الدهون والكربوهيدرات".

وتضيف خبيرة التغذية إليزابيث وورد، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي كل وجبة طعام على البروتينات، حيث أن الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم هي 1.2-1.6 غرام لكل كيلوغرام من الوزن.

وتقول، "البيض ولحم البقر والدواجن والمأكولات البحرية والحليب والزبادي هي مصادر جيدة للبروتينات. كما أن الأطعمة النباتية تحتوي على البروتينات مثل فول الصويا ومنتجاته مثل التوفو والحليب، وكذلك حبوب الكينوا والمكسرات".

وعلاوة على ذلك، تساهم بعض الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان في تقوية البنية العضلية، لأنها تحتوي على الكمية اللازمة من الكربوهيدرات، التي يؤدي نقصها إلى تقلص حجم العضلات.

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ويضيف تانيبيرغ، يلعب وقت تناول الطعام دورا كبيرا، حيث من الضروري تناول الطعام قبل ساعة من ممارسة التمارين، ما يساعد على حصول الجسم على الطاقة اللازمة للتدريب. وبعد مضي 15-30 دقيقة على التدريب من الضروري تناول مشروب حليب الشوكولاتة لأنه يحتوي على الكمية المناسبة من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.

المصدر: نوفوستي