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هل يمكن أن يسبب الشخير الموت في المنام؟

الصحة

هل يمكن أن يسبب الشخير الموت في المنام؟
Globallookpress Felix Hörhager/dpa
صورة تعبيرية
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حذرت الطبيبة الروسية أولغا كالتشينكو، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة من خطر الموت بسبب الشخير في المنام.

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وتشير الأخصائية في حديث لموقع URA.RU، إلى أن هذه المشكلة تؤدي إلى توقف عملية التنفس. والشخير المضاعف يزيد من خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك زيادة الضغط داخل الجمجمة والشرايين.

وتقول، "بسبب الشخير لا يحصل الشخص على قسط كاف من النوم. لذلك يعاني من النعاس في النهار، ما يؤدي إلى انخفاض قدرته على العمل ونوعية حياته. والشخير الذي يصاحبه توقف عملية التنفس، هو احد أكثر أسباب الوفاة انتشارا في المنام".

ووفقا لها، الشخير ناجم عن مشكلات في الجسم. فقد يكون بسبب أمراض تجويف الأنف، أو بسبب التهاب اللوزتين المزمن أو بسبب زوائد في الأنف أو بسبب الوزن الزائد.

المصدر: نوفوستي

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