ما يجب عمله لتقوية منظومة المناعة؟

المناعة، هي منظومة حماية الجسم من العدوى المرضية. فهل يمكن تعزيزها وكيف ذلك؟





يشير الدكتور الكسندر مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني بشأن كيفية تعزيز منظومة المناعة، إلى أنه يجب تعزيز منظومة مناعة الجسم في الوقت المناسب. فنحن الآن في موسم أمراض البرد وجائحة الفيروس التاجي المستجد والإنفلونزا، وهذه معظمها أمراض موسمية، ولا يوجد مستحضر طبي أو وسيلة طارئة فعالة لتعزيز المناعة. لذلك يجب تهيئة منظومة المناعة لمواجهتها مسبقا".

إقرأ المزيد

ويؤكد مياسنيكوف، على أن الروتين اليومي يلعب دورا مهما في المحافظة على منظومة المناعة بحالة جيدة. لذلك يجب النوم وقتا كافيا، لأن الجسم خلال النوم يفرز الميلاتونين. ونقص هذه المادة في الجسم يضعف منظومة المناعة، وحتى يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ووفقا له، يجب لدعم منظومة المناعة اتباع نظام غذائي صحي. لأن سوء التغذية والتغذية غير الصحيحة والإفراط بتناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، يؤدي إلى إضعاف منظومة المناعة. وبعكس ذلك عندما تقل السعرات الحرارية ويشعر الشخص بالجوع، فإن هذا "يحفز" منظومة المناعة.

و يضيف، كما أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة يمكن أن يعزز منظومة المناعة.

ويقول، "للبلعوم الأنفي مناعة مخاطية طبيعية، التي تمنع تغلغل الفيروسات والبكتيريا. هذا هو دفاعنا. وبالمناسبة، تعيش أنواع كثيرة من البكتيريا في البلعوم الأنفي بصورة طبيعية، لأن المناعة الذاتية تمنعها من التوغل في الجسم".

المصدر: فيستي. رو