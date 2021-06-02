 
مباشر

طبيب يكشف أعراض مرض خطير يزورنا في الليل

الصحة

طبيب يكشف أعراض مرض خطير يزورنا في الليل
Sputnik Vladimir Pesnya
ألكسندر مياسنيكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qixl

كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أعراض مرض تشرح الشريان الأورطي الطبقي الخطير التي تظهر في الليل فقط.

إقرأ المزيد
 طبيب يحذر من خطأ فادح يرتكبه المصابون بأمراض خطيرة
 طبيب يحذر من خطأ فادح يرتكبه المصابون بأمراض خطيرة


ويشير مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إلى أنه من أعراض هذا المرض، الشعور بألم في الظهر ليلا.

ويقول، "حتى أبقراط قال: عندما لا يختفي ألم الظهر ليلا ‘ فإنه قد يكون علامة سيئة".

ويستشهد مياسنيكوف من ممارساته العملية، مشيرا، إلى أن إحدى النساء شكت من  ألم في الظهر ليلا، وفي الصباح توفيت نتيجة تمزق الشريان الأورطي.

ويقول، "دائما اقول، يمكن أن يحدث أي شيء. فأنا لم اشعر أبدا بالألم، ولكن حاليا أشعر بألم في ظهري".  ربما اعتقدت في الليل أن السبب تشنج عضلي أو نتيجة الضغط بقوة. ولكن في الصباح اتضح أنه بسبب الهربس الذي انتشر في ظهري".

طبيب يكشف أعراض مرض خطير يزورنا في الليل
ar.wikipedia.org
تمزق الطبقة الداخلية للشريان

ويدعو مياسنيكوف، إلى استشارة الطبيب الأخصائي عند ظهور هذه الأعراض من أجل تشخيص السبب ووصف العلاج اللازم.

ويضيف، تسلخ الأبهر (تشرح الشريان الأورطي - Aortic dissection) هو مرض، يحصل فيه تمزق الطبقات الداخلية للأوعية الدموية الكبيرة تحت تأثير ضغط الدم، ما ينتج عنه "ممرات زائفة". ويحدث تسلخ الشريان الأبهر، نتيجة تدفق الدم  عبر مناطق التمزق في الطبقة الداخلية للشريان.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا