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طبيب يحذر من مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في طبخ الطعام

الصحة

طبيب يحذر من مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في طبخ الطعام
Globallookpress digifoodstock.com
صورة تعبيرية
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حذر البروفيسور ميخائيل كوتوشوف، عالم السموم الروسي، من مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في طهي الطعام.

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ويشير البروفيسور في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أن ورق الألمنيوم يحتوي على مواد شبيهة بالهرمونات، يمكن أن تسبب اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان.

ويقول، "عند دخول هذه المواد الكيميائية إلى جسم الإنسان "تتنكر" كهرمونات أنثوية- هرمون الاستروجين. وعندما تتراكم تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان".

ووفقا له، يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تسبب اضطراب عمل الغدة الدرقية، والسمنة وحتى السرطان وأمراض أخرى.

ويضيف البروفيسور، كما أن هذا الورق ضار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألمنيوم تصل إلى 90 بالمئة. وهذا العنصر يمكن أن يتراكم في الكلى والغدة الدرقية والدماغ ويسبب أمراضا مختلفة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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