"الأفضل حتى الآن".. "عقار عجيب" لمرض السكري بنتائج مذهلة تشمل إنقاص الوزن!

اقترح باحثون أن الملايين من مرضى السكري يمكن أن يروا نتائج مغيرة للحياة من عقار جديد "لا يصدق".

ويعمل Tirzepatide عن طريق محاكاة الهرمونات التي تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم وكبح الشهية، للتخلص من أرطال الوزن.

وثبت بالفعل أنه أكثر فاعلية من الأدوية الأخرى المماثلة، بما في ذلك الأدوية الموجودة في NHS.

لكن البيانات الجديدة، المقرر تقديمها في مؤتمر طبي، ستكشف أنها تعمل أيضا بشكل أسرع لمدة تصل إلى 12 أسبوعا.

وقال العلماء المشاركون في التحليل إن الحقن مرة واحدة في الأسبوع ينتج عنه نتائج "تتجاوز أي شيء آخر متوفر لدينا الآن".

ويحاكي Tirzepatide الهرمونات في الجسم مما يساعد الناس على الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الوجبة.

وغالبا ما تكون هذه المستويات منخفضة في المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يميلون إلى أن يشكلوا غالبية مرضى السكري من النوع الثاني.

وبالإضافة إلى مساعدة الأشخاص على الشعور بالشبع، يقوم الدواء بالسيطرة على مرض السكري من خلال تمكين الجسم من تجنب حوادث السكر، وإزالة السكر الزائد من الجسم ومنع الكبد من إنتاج الكثير من السكر وإفرازه.

ويمكن أن يؤدي مرض السكري غير المنضبط إلى العمى وترك المرضى الذين يحتاجون إلى بتر أطرافهم أو في غيبوبة.

ويوضح التحليل الجديد أن دواء tirzepatide، الذي يباع تحت الاسم التجاري Mounjaro والذي تصنعه شركة الأدوية الأمريكية Eli Lilly، يمكن أن يقدم تحسينات أفضل وأسرع لمن يعانون.

وجاءت البيانات الجديدة من تجربتين قارنتا جرعة 5 مغم أو 10 مغم أو 15 مغم بدوائين مختلفين حاليين.

وزادت جرعات Tirzepatide بمقدار 2.5 مغم كل أربعة أسابيع حتى الوصول إلى القوة المطلوبة ثم الحفاظ عليها طوال فترة التجارب التي استمرت عاما تقريبا.

وشملت إحدى التجارب ما يقرب من 1500 شخص يعانون من مرض السكري من النوع 2.

وتم تعيين المشاركين في هذه التجربة إما بشكل عشوائي لتلقي واحدة من الجرعات الثلاث المختلفة من tirzepatide مرة واحدة في الأسبوع أو حقنة الأنسولين اليومية.

وقارنت التجربة الأخرى جرعات tirzepatide الثلاث مع جرعة أسبوعية أخرى من فقدان الوزن ومرض السكري تسمى semaglutide.

ووصل متلقو عقار tirzepatide إلى مرحلة رئيسية في التحكم في نسبة السكر في الدم، وهو أن مستوى الهيموغلوبين A1c أقل من 7%، في المتوسط ​​أسرع بأربعة أسابيع من أولئك الذين يتناولون semaglutide.

كما تفوق على جرعات الأنسولين اليومية، حيث سجل المشاركون في tirzepatide مستوى الهيموغلوبين A1c أقل من 6.5% قبل 12 أسبوعا.

كما تم تسجيل نتائج مماثلة لفقدان الوزن في تجربة semaglutide.

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وقال المعد الرئيسي للتحليل، الدكتور آدي فيلجون، وهو طبيب استشاري متخصص في التمثيل الغذائي وأخصائي أمراض كيميائية من East and North Hertfordshire NHS Trust، إن tirzepatide كان يعطي نتائج "لا تصدق".

وقال: "السرعة التي نراها في خفض الجلوكوز وفقدان الوزن تفوق أي شيء آخر متوفر لدينا الآن".

وقد يضع البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 في وضع أفضل للوقاية من المضاعفات طويلة الأمد. وحتى فقدان الوزن البسيط بنسبة 5% من وزن الجسم الأولي يرتبط بتحسينات مهمة سريريا في المشكلات الصحية المتعلقة بالوزن للعديد من الأفراد.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، فإن تمكنهم من تحقيق هذه التحسينات في الصحة في حوالي نصف الوقت أمر لا يصدق.

ومع ذلك، أضاف أنه من المهم أن نتذكر أن الحقن لم يكن رصاصة فضية، ويجب استخدامه إلى جانب النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

ويحدث مرض السكري من النوع 2 عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، أو عندما لا يعمل الأنسولين الذي يصنعه بشكل صحيح مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب وزيادة مخاطر السكتة الدماغية ومشاكل الكلى وأمراض العيون وتلف الأعصاب.

وعلى عكس داء السكري من النوع 1، وهو مرض وراثي، فإن مرض السكري من النوع 2 ناتج بشكل أساسي عن السمنة. ويمكن عكسه أيضا مع أسلوب حياة صحي.

ويحاكي tirzepatide نوعين من الهرمونات في الجسم، أحدهما يسمى ناهضات مستقبلات الببتيد -1 (GLP-1) الشبيهة بالغلوكاغون، والببتيد الموجه للأنسولين المعتمد على الجلوكوز، أو GIP.

وتم استخدام ناهضات مستقبلات GLP-1 منذ حوالي عقد من الزمان، وقد أحدثت تحولا في علاج مرض السكري من النوع 2.

وأفاد المشاركون في التجارب السريرية بأنهم عانوا من الغثيان والقيء والإسهال كآثار جانبية من تناول tirzepatide، على الرغم من أن هذه الأعراض تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر عند زيادة الجرعات.

وتمت الموافقة على الدواء حاليا كدواء لمرض السكري في الولايات المتحدة على الرغم من التكهنات بأن Eli Lilly ستطلب الموافقة على استخدامه كعقار لإنقاص الوزن.

ويقال إنه يكلف حوالي 843 جنيها إسترلينيا (975 دولارا) لدورة مدتها أربعة أسابيع، ولكن لم تتم الموافقة عليها حاليا للاستخدام في المملكة المتحدة.

ولاحظ معدو التحليل الأخير العديد من القيود على دراستهم، مثل التجارب السريرية التي لم يتم تصميمها خصيصا لمقارنة معدل التحكم في نسبة السكر في الدم وفقدان الوزن بين الأدوية، وبالتالي يجب تفسير النتائج بحذر.

وسيتم تقديم التحليل، الممول من قبل Eli Lilly، في مؤتمر الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري في السويد في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر.

المصدر: ديلي ميل