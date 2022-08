الكحول يسبب تغيرات لا رجعة فيها في دماغ الفئران

أعلن علماء ألمان من جامعة كولونيا وجامعتي مانهايم وهايدلبرغ، أنه حتى شرب الكحول مرة واحدة يغير مورفولوجيا الخلايا العصبية للدماغ.

وتشير Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)، إلى أن العلماء اكتشفوا خلال التجارب التي أجروها على ذباب الفاكهة Drosophila melanogaster والفئران، أن كمية صغيرة من الكحول تغير وظيفة المشابك العصبية وديناميكيات الميتوكوندريا في الخلايا، ما يشكل الأساس للإدمان على الكحول.

والمياكوندريا، هي العضيات التي تزود الخلية بالطاقة، وتتحرك في السيتوبلازم لتعمل بكفاءة. ولكن جرعة صغيرة من الكحول تعيق هذه القدرة على الحركة ونقل الإشارات.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه التغييرات تبقى ثابتة وترافقها تغيرات في السلوك. فمثلا لوحظت زيادة استهلاك الكحول لدى الفئران وذباب الفاكهة في وقت لاحق من العمر، ما يسمح بافتراض أن نفس الشيء يحصل لدى البشر.

ويضيف الباحثون، يمكن أن تؤثر هذه التغيرات المورفولوجية في تكون الذاكرة المرتبطة بالإيثانول، ويعتقدون أن لهجرة ميتوكوندريا الخلايا العصبية، المهمة لنقل الإشارات عبر المشابك العصبية والمرونة، علاقة بتطور السلوك الإدماني.

المصدر: لينتا. رو