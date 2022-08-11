طرق لمكافحة الأرق من دون تناول حبوب

أعلنت الدكتورة يلينا كوليسنيتشينكو، أخصائية علم النوم، أنه للنوم بصورة سريعة، يجب عدم تناول المشروبات المحتوية على الكافيين بعد الظهر.







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وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أنه لمكافحة الأرق يجب إطفاء الضوء في غرفة النوم وخلق الهدوء وعدم تناول أي شيء يحتوي على الكافيين في فترة ما بعد الظهر، وكذلك عدم التدخين قبل الذهاب إلى النوم.

وتقول، "للأسف هذه الإجراءات في حالة الأرق المزمن غير كافية. لذلك لا بد من إجراءات إضافية تدخل ضمن العلاج السلوكي المعرفي".

وتشير إلى وجود عدة أسباب تمنع الشخص من النوم بسرعة. أولها الرغبة بالتحكم في النوم.

وتقول، "يستلقي الشخص ويفكر في أهمية النوم الآن، ولكن هذا لا يحصل، ما يخلق عقليا مشكلة الأرق لنفسه. كما ينضم هرمون الإجهاد - الكورتيزول، في حالات القلق، إلى هذه المشكلة".

وتضيف، السبب الثاني هو ارتباط السرير بالأرق، مشيرة إلى أنه حالما يستلقي الشخص على السرير، تظهر لديه أفكار ومشاعر بأنه لن يتمكن من النوم على هذا السرير.

وتقول، "وحتى إذا نام بعد مضي بعض الوقت، سيكون نومه سطحيا ومتقطعا".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"