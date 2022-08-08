الأطباء يكشفون عارضين أساسيين لسرطان الرئة

وفقا لخبراء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يعتبر السعال المزمن وضيق التنفس، من الأعراض الأساسية لسرطان الرئة.





ويشير موقع Express، إلى أن خبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يحثون على عدم تجاهل السعال المستمر وضيق التنفس، لأنهما من الأعراض الأساسية لسرطان الرئة.

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ووفقا لهم، سرطان الرئة هو أحد أكثر أنواع السرطان الأربعة شيوعا، إلى جانب سرطان الثدي والقولون والبروستات.

ويضيف الخبراء، الأعراض الأساسية لسرطان الرئة مرتبطة بعملية التنفس، وأهمها السعال المزمن وضيق التنفس. كما يمكن أن تشير الأعراض التالية إلى سرطان الرئة أيضا:

- التهابات الجهاز التنفسي المزمنة

- نفث الدم

- ألم أو عدم الراحة أثناء التنفس أو السعال

- الشعور بالتعب المزمن

- فقدان الشهية

- انخفاض الوزن من دون سبب واضح

ويحذر خبراء الهيئة من أن السعال المستمر أو ضيق التنفس لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان الرئة. ولكن مع ذلك يجب الخضوع للفحص، الذي سيكشف السبب الحقيقي، الذي على ضوئه يحدد الأطباء طريقة العلاج. كما أن التشخيص المبكر لسرطان الرئة يزيد كثيرا من فرص الشفاء وإطالة العمر.

المصدر: نوفوستي