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الصينيون يبتكرون مادة هيدروجيل تساعد في مكافحة السرطان

الصحة

الصينيون يبتكرون مادة هيدروجيل تساعد في مكافحة السرطان
rossaprimavera.ru
صورة ارشيفبة
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استطاع العلماء الصينيون ابتكار مادة جديدة تسمى بـ (هيدروجيل) لها تأثير مزدوج في عملية مكافحة مرض السرطان، إذ أنها تساعد في حرق ورم السرطان و تعزز المناعة ضده.

أفادت بذلك وكالة "شينخوا" الصينية التي قالت إن هيدروجيل تحرق الأورام الخبيثة وتساعد في تعزيز المناعة  المضادة للسرطان.

وجاء في دراسة نشرتها مجلة Science Advances العلمية إن المادة الجديدة تقوم على معدن من شأنه رفع فاعلية  التسخين وتقييد منطقة التسخين عند التعرض للأمواج الميكروية، وهي استراتيجية استئصال الورم المحلي التي تستخدم سريريا.

وقام العلماء من معهد المواد النانوية واللينة في جامعة "سوتشو" الصينية بتوزيع أيونات الكالسيوم والمنغنيز داخل هيدروجيل متناهي الصغر بمقدوره إنتاج المزيد من الحرارة في مكان محدود وتجنب التسبب في إلحاق أضرار حرارية بالأنسجة السليمة القريبة.

وأظهرت الدراسة أن وجود أيونات الكالسيوم الزائدة خارج الخلية يزيد من حساسية خلايا السرطان تجاه خلل حراري محدود، ويؤدي إلى الاستئصال الكامل للورم الأساسي.

وستعمل خلايا السرطان المحترقة بعد ذلك حتى الموت مع أيونات الكالسيوم والمنغنيز لتهيئة استجابات مناعية فطرية وتكيفية فعالة مضادة للورم.

وقال معدا الدراسة، فنغ ليانغ تشو وليو تشونغ، من جامعة سوتشو إن المسارات الجزيْئية التي يتم تنشيطها في هذه الآلية يمكن أن تمنع نمو الأورام الانتكاسية الخبيثة.

المصدر:rossaprimavera

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