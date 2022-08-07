طبيبة روسية تحدد الأمراض التي تمنع تناول الآيس كريم

أعلنت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، خبيرة التغذية الروسية أنه من الضروري التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات الباردة.





وتشير في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن الآيس كريم والأطعمة الباردة مثل السلطات والمشروبات المثلجة في الطقس الحار، مثيرة عادة وتكون جذابة . ومع ذلك لا ينصح البعض بتناولها.

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وتقول، "هذه الأطعمة لا تشكل خطورة على الأشخاص الأصحاء ويمكنهم تناولها باعتدال. بيد أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل داء الارتداد المعدي المريء، عليهم الامتناع عن تناولها أو التقليل من تناولها قدر الإمكان. لأن الأطعمة والمشروبات الباردة تسبب تفاقم الحالة. كما لا ينصح بتناول الأطعمة والمشروبات الباردة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المرارة بما فيها وجود الحصى في كيس الصفراء. كما أن تناول هذه الأطعمة والمشروبات بانتظام عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب الانتفاخ واضطراب البراز".

وتضيف، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة والمشروبات الباردة في بعض الأحيان إلى الشعور بالصداع.

وتقول، "الأطعمة الباردة والمشروبات المثلجة يمكن أن تسبب ما يسمى بالصداع البارد. وهذا رد فعل شخصي على تناولها، و يشمل هذا بصورة خاصة الأشخاص الذين غالبا ما يعانون من الصداع".

وعموما يمكن أن تصبح الأطعمة والمشروبات الباردة عاملا إضافيا يؤدي إلى الإصابة بأمراض البرد.

المصدر: نوفوستي