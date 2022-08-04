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علماء يحذرون من تناول اللحوم الحمراء

الصحة

علماء يحذرون من تناول اللحوم الحمراء
Sputnik Alexey Kudenko
صورة تعبيرية
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أعلن علماء كلية التغذية والسياسة في جامعة تافتس ومختبر مستشفى كليفلاند، أن تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشكلات في القلب والأوعية الدموية.

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وتشير مجلة Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology، إلى أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية المميتة.

ودرس الباحثون العلاقة بين تناول الأطعمة ذات أصل حيواني وخطر الإصابة بتصلب الشرايين، الذي يشمل احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب التاجية والجلطة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الأخرى.

وتسعى نتائج الدراسة، للتأكيد على أن استهلاك كمية كبيرة من اللحوم الحمراء التي خضعت لمعالجة بسيطة، يزيد من خطر تصلب الشرايين بنسبة 15 بالمئة، وتناول أطعمة مختلفة ذات مصدر حيواني بنسبة 18 بالمئة.

ويشير الباحثون، إلى أنهم لم يكتشفوا علاقة بين تناول لحوم الدواجن والأسماك والبيض وبين هذه الأمراض.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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