 
مباشر

العثور على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في ولاية نيويورك

الصحة

العثور على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في ولاية نيويورك
AP
فيروس شلل الأطفال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj7j

أفادت دائرة صحة ولاية نيويورك الأمريكية بعثور المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في أراضي الولاية.

إقرأ المزيد
ولاية نيويورك تعلن جدري القردة تهديدا للصحة العامة
ولاية نيويورك تعلن جدري القردة تهديدا للصحة العامة

وجاء في بيان صدر عن الدائرة، أمس الاثنين أنه تم أخذ عينات من مياه الصرف الصحي في ضوء تسجيل حالة إصابة بهذا الفيروس. كما تم أثناء التحليل العثور على صلة بين هذه العينات والعينات التي تم أخذها في بريطانيا وإسرائيل. لكن ذلك لا يعني أن المريض أصيب بالفيروس في الدول الأخرى.

هذا ودعت الدائرة سكان الولاية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مذكرة أن هذا المرض لا يخضع للعلاج.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان