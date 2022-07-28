طبيبة روسية توضح فوائد الباذنجان

أعلنت الدكتورة ألكسندرا ياكوفليفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أن الباذنجان يحسن مرونة الأوعية الدموية ويحافظ على متانتها.



وتشير الدكتورة في مقابلة مع Gazeta.Ru ، إلى أن للباذنجان تأثير واضح للأكسدة.

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وتقول، "هذه الخاصية للباذنجان هي بفضل مادة ناسونين الطبيعية، التي تنتمي إلى مجموعة الأنثوسيانين، والصبغات الطبيعية المضادة للأكسدة. ومادة ناسونين هي التي تعطي الباذنجان لونه الارجواني المميز".

وتضيف موضحة، مادة الناسونين مثل بقية مواد مجموعة الأنثوسيانين، تحافظ على مرونة الأوعية وتحمي من تصلب الشرايين. كما تحمي الخلايا من الجذور الحرة وتمنع نشوء الأورام.

وتشير الطبيبة، إلى أنه بالإضافة إلى مادة الناسونين يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من المنغنيز وحمض الفوليك والكالسيوم وفيتامينات C وK وB1 وB6.

وتقول، "جميع هذه المكونات مهمة وتساهم في عملية التمثيل الغذائي وتدعم عمل مختلف أنظمة الجسم. فمثلا أملاح البوتاسيوم الموجودة في الباذنجان تؤثر إيجابيا في عمل القلب وتخفف الوذمة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"