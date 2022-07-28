طبيب روسي يحدد القواعد الرئيسية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

حدد الدكتور رستم عثمانوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها للوقاية من هذه الأمراض.





ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة احتشاء عضلة القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للموت المبكر في العالم. ولكن وفقا لنتائج الدراسات الأخيرة، يرتبط انخفاض معدل الوفيات بأمراض القلب بفعالية التدابير الوقائية التي تهدف إلى حجب تأثير أمراض القلب والأوعية الدموية أو التقليل منه.

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ويضيف الأخصائي، تشمل الإجراءات الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، قبل كل شيء اتباع نظام غذائي هيبو كوليسترول، الذي يتضمن تناول الأسماك ولحوم غير دهنية وتحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول- الديك الرومي والأرانب والإكثار من تناول الخضروات والفواكه والحبوب. واستخدام الزيوت النباتية في الطبخ- زيت عباد الشمس، وزيت الذرة وزيت الزيتون. وعموما يجب أن لا تزيد نسبة الدهون اليومية عن 30 بالمئة في السعرات الحرارية، والدهون المشبعة عن ثلث كمية الدهون المستهلكة في اليوم.

ويشير، إلى أنه من المهم عدم استهلاك أكثر من 5 غ من الملح في اليوم، والامتناع عن تناول المواد الغذائية المحتوية على ملح "مخفي" في تركيبها. ومقابل هذا يجب تناول مواد غذائية متنوعة تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم مثل الحنطة السوداء، والكوسا والأعشاب البحرية.

وينصح الأخصائي بضرورة الإقلاع عن التدخين والتخلي عن الكحول. كما على من يعاني من الوزن الزائد تخفيض وزنه، حيث أن مؤشر كتلة الوزن إلى حد 24.9 يعتبر طبيعيا، وإذا كان 25-29 فيشير إلى أن الشخص يعاني من السمنة. كما من الضروري مراقبة مستوى ارتفاع ضغط الدم ويعتبر ضغط الدم في حدود 120-130\80 ملم. عمود زئبق طبيعيا. ومن المهم جدا ممارسة النشاط البدني المعتدل يوميا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"