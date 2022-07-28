دراسة: الكاكاو يقلل من ضغط الدم وتصلب الشرايين

وجدت دراسة جديدة من جامعة Surrey البريطانية أن الكاكاو يقلل فقط من ضغط الدم وتصلب الشرايين عندما يرتفع.

وكانت قد عثرت أبحاث سابقة على فلافانول الكاكاو لخفض ضغط الدم وتصلب الشرايين مثل بعض أدوية ضغط الدم، ومع ذلك، فإن مدى فعالية الفلافانول في الحياة اليومية في خفض ضغط الدم لا يزال غير معروف، حيث أجريت الدراسات السابقة في هذا المجال في ظروف تجريبية محكومة.

ويقلل بحث Surrey الجديد من المخاوف من أن الكاكاو كعلاج لارتفاع ضغط الدم يمكن أن يشكل مخاطر صحية عن طريق خفض ضغط الدم عندما لا يتم رفعه، مما يمهد الطريق لاستخدامه المحتمل في الممارسة السريرية.

وشرع الباحثون في أول دراسة من نوعها في التحقيق في استخدام مركبات الفلافانول، وهو مركب موجود في الكاكاو، في خفض ضغط الدم وتصلب الشرايين لدى الأفراد خارج الإعدادات السريرية.

قال أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة Surrey كريستيان هيس: "ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين يزيدان من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتات الدماغية، لذلك من الضروري أن نبحث في طرق مبتكرة لعلاج مثل هذه الحالات".

وأضاف :"قبل أن نفكر حتى في إدخال الكاكاو في الممارسات السريرية، نحتاج إلى اختبار ما إذا كانت النتائج التي تم الإبلاغ عنها سابقا في إعدادات المختبر تترجم بأمان إلى إعدادات العالم الحقيقي، مع ممارسة الأشخاص لحياتهم اليومية."

تناول أحد عشر مشاركا سليما لعدة أيام، ست كبسولات كاكاو فلافانول أو ست كبسولات دواء وهمي تحتوي على سكر بني بالتناوب، وتم تزويد المشاركين بجهاز قياس ضغط الدم في أعلى الذراع ومقطع إصبع يقيس سرعة موجة النبض (PWV) الذي يقيس مستويات تصلب الشرايين.

تم أخذ قياسات ضغط الدم و PWV قبل استهلاك الكبسولات وكل 30 دقيقة بعد تناولها خلال الساعات الثلاث الأولى، ثم كل ساعة خلال التسع ساعات المتبقية.

وجد الباحثون أن ضغط الدم وتيبس الشرايين ينخفض ​​فقط عند المشاركين إذا كان مرتفعا، ولم يكن هناك أي تأثير عندما كان ضغط الدم منخفضا في الصباح.

تم تحديد التأثيرات أيضا، لأول مرة بعد ثماني ساعات من تناول الكاكاو، يعتقد الباحثون أن هذه الذروة الثانية قد تكون بسبب كيفية استقلاب البكتيريا في الأمعاء لفلافانول الكاكاو.

وأضاف البروفيسور هيس: "لا يمكن إنكار التأثير الإيجابي لفلافانول الكاكاو على نظام القلب والأوعية الدموية، ولا سيما وظيفة الأوعية الدموية وضغط الدم، يخشى الأطباء غالبا أن بعض أقراص ضغط الدم يمكن أن تخفض ضغط الدم كثيرا في بعض الأيام".

وتابع هيس:"ما وجدناه يشير إلى أن فلافانول الكاكاو لا يقلل ضغط الدم إلا إذا كان مرتفعا، أظهر لنا العمل مع تقنيات الصحة الشخصية للمشاركين كيف يمكن أن يتغير ضغط الدم وتيبس الشرايين من يوم لآخر ويظهر دور مراقبي الصحة الشخصية في تطوير وتنفيذ رعاية شخصية فعالة ".

المصدر: ميديكال إكسبريس