8 فوائد مدهشة للبريبايوتكس

تتوسع الأبحاث في الأونة الأخيرة حول فوائد البريبايوتكس في النظام الغذائي، وتشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي عليه يساهم في حماية الجسم من أمراض عدة.

تعمل البريبايوتكس كسماد للبكتيريا المفيدة في الأمعاء وتوفر الغذاء لهذه البكتيريا وتمكنها من الازدهار، وتعد البروبيوتيك كائنات دقيقة مفيدة لصحة الأمعاء.

تدعم الدراسات المتعددة الأدلة على البروبيوتيك، لكن البحث في البريبايوتكس جديد نسبيا عدد موقع لايف ساينس بعض الأثار الجانبية الجيدة لتناول البروبيوتيك:

دعم صحة الأمعاء

ثبت أن البريبايوتكس تلعب دورا أساسيا في دعم صحة الأمعاء، أنها توفر الغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، تقول ديبي بيتيتبين المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "هناك آلاف أنواع البكتيريا التي تعيش في الأمعاء حرفيا، ولا تنجو جميعها من نفس العناصر الغذائية، لذلك تؤثر البريبايوتكس على نمو بعض البكتيريا على غيرها، إنها تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء الكلي أو المجتمع المعقد للكائنات الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي".

عندما تتخمر البريبايوتكس، فإنها تنتج جزيئات مفيدة تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) وفقا للجمعية العلمية الدولية للبروبيوتيك والبريبايوتكس (ISAPP) ، فإن هذه المركبات ضرورية لصحة الأمعاء ويمكن أن تمنع الالتهاب المرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض.

يخفف الإمساك

إذا كنت تعاني من الإمساك، فقد توفر البريبايوتكس الراحة التي تحتاجها، وفقا لـ ISAPP، تنظم البريبايوتكس حركات الأمعاء ويمكن أن تخفف من أعراض الإمساك.

وجدت مراجعة أجريت عام 2020 في الطب التجريبي والعلاجي أن البريبايوتكس يمكن أن تخفف من الإمساك لدى الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي، ومع ذلك تشير دراسة أجريت عام 2021 في المواد الغذائية إلى أن الأدلة محدودة للغاية بحيث لا يمكن استخلاص النتائج، يُعرف الانتفاخ والغازات بالآثار الجانبية المعروفة لمضادات البريبايوتكس، لذا سترغب في البدء بشكل بسيط إذا كنت عرضة لهذه الأعراض.

يعطي شعور الشبع

تريد أن تفقد الوزن الزائد؟ تدعم العديد من الأدلة المزاعم بأن البريبايوتكس تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتجعلك تشعر بالشبع، مما قد يساعد في إنقاص الوزن، وأظهرت تجربة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن أوليغوفركتوز، وهو نوع من الألياف الغذائية الموجودة بشكل طبيعي في الأطعمة مثل البصل والكراث والثوم والشوفان، يقمع هرمون الجريلين الجوع عند البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن.

يحسن امتصاص المعادن

المعادن جزء مهم من النظام الغذائي الصحي، ومع ذلك فإن استهلاك المعادن ليس سوى نصف القصة تحتاج أمعائك إلى امتصاص هذه المعادن لجني الفوائد الكاملة، وفقا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية يمكن للبريبايوتكس تحسين امتصاص المعادن مثل الكالسيوم الضروري لتقوية الأسنان والعظام.

ينظم سكر الدم

إذا كنت مصابا بداء السكري، فإن تنظيم نسبة السكر في الدم يمكن أن يساعد في التحكم في الأعراض، وفقا لـ ISAPP ترتبط البريبايوتكس بتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، أظهر استعراض عام 2019 لـ 33 دراسة في مجلة الطب الانتقالي أن تناول البريبايوتكس قلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وخف HbA1c ، وهو علامة على التحكم في نسبة السكر في الدم، ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول مدى تأثير البريبايوتكس، وجدت تجربة 2021 أن ستة أسابيع من البريبايوتكس أحدثت فرقا بسيطا في مستويات الجلوكوز الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وخلص الباحثون إلى أن المدة الأطول قد تكون ضرورية للتأثير على مستويات السكر في الدم.

يعزز وظيفة المناعة

ليس من المستغرب أن تكون المناعة مجال اهتمام متزايد في أعقاب جائحة Covid-19، هناك أدلة متزايدة على أن الميكروبيوم الصحي، مجتمع الكائنات الحية الدقيقة في الجسم ، يمكن أن يعزز وظيفة المناعة، تشير إحدى الأوراق البحثية في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة إلى أن الميكروبيوم الصحي يدعم دفاعات الجسم الطبيعية و يقوي المناعة، توفر البريبايوتكس الغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، وبالتالي قد تعزز وظيفة المناعة.

ترتبط المناعة العالية بمستويات منخفضة من الالتهاب، ووجدت مراجعة واحدة أن هناك دليلا واعدا على أن البريبايوتكس يمكن أن تقلل الالتهاب، قد تكون هذه النتائج لأن البريبايوتكس تحافظ على سلامة جدار الأمعاء الذي يعمل كحاجز أمام الجزيئات الضارة.

يقلل من مخاطر الأمراض المزمنة

تقول بيتيتبين: "لقد ارتبطت المصادر الغذائية للبريبايوتكس بالحد من معظم الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان والسمنة، لا يفهم العلماء الآلية تماما، لكن البريبايوتكس قد تزيد من تنوع بكتيريا الأمعاء التي ترتبط بتقليل الالتهاب، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

تؤثر على المزاج

يستكشف العلماء مفهوم محور الأمعاء والدماغ، حيث تؤثر صحة الأمعاء على العقل ويربط البحث المستجد بين البكتيريا المتنوعة في الأمعاء وانخفاض أعراض الاكتئاب، على الرغم من عدم وجود دليل على أنها تحسن الصحة العقلية، إلا أن زيادة تنوع نباتات الأمعاء هي إحدى فوائد البريبايوتكس، التأثير على مزاجنا هو مجال مقنع لمزيد من التحقيق كما يقول الخبراء.

المصدر: لايف ساينس