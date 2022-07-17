آثار جانبية مدهشة لعصير الجريب فروت

تشتهر فاكهة الجريب فروت بغناها بمضادات الأكسدة وقلة السعرات الحرارية فيها ويشير الأطباء إلى دورها في حرق الدهون، ولكن ما الآثارالجانبية لشرب عصير الجريب فروت؟

يعطي جرعة جيدة من الألياف

تقول أخصائية التغذية لورا ماكديرموت:"يحتوي عصير الجريب فروت على مركبات الفلافون والفلافونويد، وهي جزء من مجموعة تسمى المغذيات النباتية، المغذيات النباتية مهمة لصحتنا لأنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، مما يعني أنها تحمي خلاياك من الأكسدة التي يمكن أن تؤدي إلى المرض".

تحذر ماكديرموت من عدم المبالغة في تناول هذا العصير ذو اللون الجوهري، وتضيف: "كما هو الحال مع أي شيء آخر، نتطلع إلى الحفاظ على عصير الجريب فروت باعتدال ونريد مجموعة متنوعة من الأطعمة لتوفير المغذيات النباتية لضمان التنوع فيها وكذلك التنوع في الفيتامينات والمعادن".

وفقا لماكدرموت، قد يرغب الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة في الحد من استهلاكهم لعصير الجريب فروت، وتقول: "الجانب المظلم من عصير الجريب فروت هو التفاعلات الدوائية المحتملة، ومن المعروف أن عصير الجريب فروت له تفاعلات دوائية مع أكثر من 85 دواء".

يعتقد الخبراء أن "عصير الجريب فروت يمكن أن يمنع إنزيم يسمى CYP3A4 المسؤول عن التمثيل الغذائي للعديد من الأدوية في الأمعاء الدقيقة، إذا كان هذا الإنزيم لا يعمل بشكل صحيح ، فقد يتم امتصاص الدواء بجرعات أكبر ويمكن أن يبقى في الجسم لفترة أطول "ينتج عنه المزيد من الأدوية أكثر مما هو مرغوب".

قد يرفع نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي شرب عصير الفاكهة من أي نوع إلى تغيير مستويات السكر في الدم، لذلك اعتمادا على احتياجات السكر في الدم، قد يكون هذا نتيجة إيجابية أو سلبية بالنسبة لك.

تقول الأخصائية دانا إليس هونيس يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم (اعتمادا على الكمية)، وهو أمر لا يمكن أن يكون رائعا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الذين لا يعرفون أنهم مصابون به ويتجولون بمستويات عالية بشكل مزمن، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم، نصف كوب من العصير يمكن أن يساعد في تطبيع نسبة السكر في الدم، إنه يعتمد حقا على الظروف".

يعزز المناعة

تقول أخصائية التغذية خبيرة اللياقة البدنية ناتالي كوموفا:" الجريب فروت مليء بالفيتامينات A و C، التي تحمل خصائص مضادة للأكسدة تحارب الالتهاب والأمراض المعدية"، وتضيف: "يحتوي أيضا على معادن، بما في ذلك الزنك والحديد والنحاس، التي تزيد من المناعة وتعزز سلامة الجلد وبالتالي تمنع العدوى".

المصدر:eatthis