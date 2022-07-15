مصنع شوكولاتة بلجيكي مغلق بسبب السالمونيلا يستأنف عمله

قرر مصنع الشوكولاتة Barry Callebaut في مدينة ويز البلجيكية، والذي تم إغلاقه بسبب اكتشاف منتجات ملوثة بالسالمونيلا، استئناف عمله في أوائل أغسطس.

وتم تعليق شحن جميع منتجات الشوكولاتة المنتجة في المصنع منذ 25 يونيو بعد الكشف عن السالمونيلا. وفقا للشركة، كان الليسيثين مصدر العدوى.

وقالت الشركة السويسرية في بيان "أعلن Barry Callebaut اليوم أن تنظيف خطوط إنتاج الشوكولاتة المتضررة من تلوث الليسيثين بالسالمونيلا في المصنع في ويز ببلجيكا يسير بنجاح. ونتيجة لذلك، من المقرر أن تستأنف الخطوط التي تم تنظيفها الإنتاج في أوائل أغسطس 2022، مع وصول تدريجي إلى كامل الطاقة الإنتاجية في الأسابيع المقبلة".

وفي أوائل شهر يوليو، أصبح معروفا أيضا أن مصنع الشوكولاتة في نيوهاوس في بلجيكا قد أغلق بعد تلقي معلومات من أحد الموردين حول اكتشاف السالمونيلا في المواد الخام التي تم استلامها واستخدامها بالفعل.

وقبل ذلك، تم اكتشاف السالمونيلا في مصنع شوكولاتة بلجيكي آخر، إذ تم إغلاق Ferrero في مدينة أرلون، حيث تم تصنيع منتجات Kinder.

المصدؤ: نوفوستي