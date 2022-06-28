علامات ضربة الحرارة والإسعافات الأولية

أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن ضيق التنفس والغثيان والتشنجات هي من علامات ضربة الحرارة.





وتشير الأخصائية في موقعها في شبكة "Telegram" إلى أنه قبل كل شيء يجب التمييز بين "ضربة الشمس" و"ضربة الحرارة" وكيفية تقديم الإسعافات الأولية.

ووفقا لها للإصابة بضربة حرارة، ليس من الضروري التواجد تحت أشعة الشمس، حيث يمكن أن يحدث هذا نتيجة الجو الحار في أي وقت.

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وتضيف، هناك 10 علامات لضربة الحرارة: احمرار الجلد، الضعف العام وقد يتطور إلى فقدان الوعي، تسارع وضعف النبض، التنفس بسرعة ، الصداع، الدوخة، التشنجات، الغثيان، اختلال التوازن والإسهال.

وتشير إلى أن أكثر المعرضين لضربة الحرارة هم الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسمنة ومن هم تحت تأثير الكحول.

وتضيف، في حالة الإصابة بضربة الحرارة، يجب قبل وصول سيارة الإسعاف نقل المصاب إلى مكان بارد أو على الأقل وضعه في الظل، على أن يكون مستوى ارتفاع ساقيه أعلى من مستوى رأسه، ونزع الملابس الضيقة، وإعطائه ماء باردا للشرب ويمكن تغطيته بشرشف مبلل ووضع الثلج لفترة قصيرة في منطقة العنق وبين الفخذين.

وتنصح الأخصائية لتجنب الإصابة بضربة حرارة، بالإكثار من شرب الماء وعدم البقاء فترة طويلة تحت الشمس وفي الأماكن الحارة المغلقة، وارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة وقبعة وعدم التواجد تحت أشعة الشمس خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحا وإلى الساعة الخامسة عصرا ومن الأفضل عدم تناول المشروبات الكحولية في الجو الحار.

المصدر: نوفوستي