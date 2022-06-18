 
مباشر

العلماء يكشفون طريقة لإطالة العمر بواقع الثلث

الصحة

العلماء يكشفون طريقة لإطالة العمر بواقع الثلث
Globallookpress CHROMORANGE / Bilderbox
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9bl

اكتشف العلماء أن تجنب تناول عشاء متأخر ثقيل وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة يمكن أن يطيل العمر بواقع الثلث.

وأوصى الخبراء بإعادة النظر في جدول التغذية ووفقا لهم، يجب أن يكون الإفطار والغداء بكميات كافية، في حين أنه من الأفضل تناول العشاء على دفعات صغيرة وقبل الوقت المعتاد بقليل.

إقرأ المزيد
6 عادات يومية يمكن أن تساعد في إطالة متوسط العمر المتوقع
6 عادات يومية يمكن أن تساعد في إطالة متوسط العمر المتوقع

ووفقا للدراسة، فإن تغيير توقيت الوجبات يمكن أن يبطل العمليات الالتهابية التي تحدث مع تقدم العمر.

وأضاف العلماء أن طرق تحسين الحالة الصحية لا تعتمد على وزن الجسم.

وأجريت هذه الدراسة على الفئران، وتبين أن التدخل في إيقاعات الساعة البيولوجية يزيد من طول العمر،

وأشار العلماء إلى أن هذا يفتح آفاقا لمزيد من الدراسة لآليات الشيخوخة.

وقال الدكتور تيمور أسانوف في وقت سابق، إن 75 دقيقة فقط من المشي أسبوعيا تؤدي إلى زيادة متوسط ​​العمر المتوقع بمعدل عامين.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا