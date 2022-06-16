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مركز "غاماليا" الروسي: قادرون على إطلاق لقاح ضد جدري القردة في غضون 10 أشهر لا أكثر

الصحة

مركز
socialinform.ru
رئيس مركز "غاماليا" الروسي ألكسندر غينسبورغ
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شدد رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غيتسبورغ، على ضرورة إطلاق لقاح ضد جدري القردة في روسيا إذ أن عدد حالات الإصابة بهذا المرض في العالم يرتفع باطراد.

جاء ذلك على لسانه الأربعاء 15 يونيو على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي.

وقال إن اللقاح يمكن تصنيعه باستخدام ناقلات الفيروس الغدية، والتي أنتج على أساسها لقاح "سبوتنيك -  V "  الروسي ضد فيروس كورونا.

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وأضاف أن مركز "غاماليا" يمكن أن يطلق لقاحا ضد جدري القردة خلال فترة تتراوح بين 3 و10 أشهر في حال قدمت وزارة الصحة الروسية طلبا بذلك، وأشار إلى أن إنتاج اللقاح الجديد سيستغرق 10 أشهر وليس 10 أعوام، كما هو الحال مع لقاحات أخرى.

وأعاد العالم إلى الأذهان أن مركز "فيكتور" الروسي كان قد وضع في وقت سابق لقاحا من جيل جديد ضد الجدري الطبيعي. ووفقا لتوصيات أصدرتها  هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية فإن هذا اللقاح يضمن الوقاية ضد فيروس القردة أيضا.

المصدر: تاس

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