مجموعة العشرين تعتزم إنشاء صندوق مالي تحسبا لأوبئة محتملة

كشفت تقارير إعلامية أن دول مجموعة العشرين تعتزم إنشاء صندوق مالي خاص سيدعم المبادرات الدولية للاستعداد للأوبئة العالمية المحتملة في المسقبل.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" (The Straits Times)، عن وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي قولها: "لقد اتفقنا (مجموعة العشرين) على إنشاء هيكل مالي حتى يكون المجتمع الدولي مستعدا بشكل أفضل إذا حدثت أي جائحة في المستقبل".

وأضافت أنه "عند تحليل العديد من الدراسات، نفهم أن الوباء الحالي لن يكون الأخير، لذلك من المهم جدا أن يكون المجتمع الدولي قادرا على الاستجابة بسرعة حتى لا يكرر الوضع نفسه الذي مررنا به في العامين الماضيين".

وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن "تعزيز بنية الصحة العالمية هو أحد الموضوعات الرئيسية الثلاثة لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين هذا العام".

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل في منتجع جزيرة بالي بحضور زعماء دول المجموعة.

المصدر: تاس