اكتشاف 45 إصابة جديدة بجدري القردة في بريطانيا

وصل عدد المصابين بجدري القردة في بريطانيا إلى 366 عقب اكتشاف 45 حالة جديدة.

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وقالت وكالة الصحة البريطانية إن عدد الحالات حتى يوم أمس الخميس، 10 يونيو، كان قد وصل إلى 366 حالة، من بينها 348 حالة في إنجلترا، واثنتان في اسكتلندا، وأربع في ويلز.

ويلاحظ أن أي شخص يمكن أن يصاب بالعدوى من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مريض، بما في ذلك من خلال الاتصال الجنسي مع شخص تظهر عليه أعراض العدوى. وتوصي الوكالة بأن تظهر علامات مميزة للمرض على كل من كان على اتصال بأشخاص مصابين في الأسابيع الثلاثة الماضية: طفح جلدي وبثور مائية، كما ينصح أيضا الأشخاص الذين سافروا إلى غرب أو وسط إفريقيا خلال نفس الفترة، وظهرت عليهم الأعراض بالخضوع للفحص.

المصدر: نوفوستي