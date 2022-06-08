هل يعيش المتفائلون لمدة أطول؟

خلصت دراسة نشرتها مجلة Journal of the American Geriatrics Society إلى أن الأشخاص الأكثر تفاؤلا في الحياة، قد يعيشون لمدة أطول.

ودرس البحث الجديد مجموعة متنوعة عرقيا من 159255 امرأة، ارتبطت لديهم مستويات أعلى من التفاؤل بأعمار أطول واحتمال أكبر للعيش بعد 90 عاما من العمر.

ووجد الباحثون أن الرابط بين التفاؤل وطول العمر كان واضحا عبر المجموعات العرقية والإثنية، وأن عوامل نمط الحياة شكلت ما يقرب من ربع ارتباط التفاؤل والعمر.

وقال المؤلف الرئيسي هايامي كوغا من جامعة هارفارد: "على الرغم من أن التفاؤل نفسه قد يكون ناتجا عن عوامل هيكلية اجتماعية، إلا أن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن فوائد التفاؤل لطول العمر قد تكون موجودة عبر المجموعات العرقية والإثنية".

وأضاف: "التفاؤل قد يكون هدفا مهما للتدخل لطول العمر عبر مجموعات متنوعة".

المصدر: medicalxpress