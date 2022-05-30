طبيب يشارك "مفاجأة كبيرة" بشأن جدرى القردة!

قال طبيب إن فيروس جدري القردة وطريقة اكتشافه على وجه الخصوص، كان "مفاجأة كبيرة" للأطباء، حيث تجاوز عدد الحالات في المملكة المتحدة المائة.

وقال الدكتور هيو أدلر، الذي كان جزءا من فريق في مستشفى رويال ليفربول، عالج حالة من جدري القردة في عام 2018، إن التجربة أظهرت له أن الفيروس يمكن أن يكون أعمق من "مرض جلدي سطحي" نظرا للقدرة المفاجئة على اكتشافه في عينات الدم ومسحات الحلق، ليس فقط من خلال الطفح الجلدي، وأن الاختبارات جاءت إيجابية بعد شهور من إصابة المرضى بالعدوى.

وتأتي تعليقات الدكتور أدلر في الوقت الذي تم فيه اكتشاف 16 حالة إصابة أخرى بجدرى القردة في إنجلترا، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) يوم الجمعة.

وترفع الحالات الأخيرة العدد الإجمالي المؤكد في إنجلترا منذ الإبلاغ عن أول إصابة في 7 مايو إلى 101.

إقرأ المزيد

وقال الدكتور أدلر، الذي يعمل طبيبا مبتدئا في مدرسة ليفربول للطب الاستوائي: "إن عدد الحالات التي نراها يُظهر وجود انتقال مستمر حدث قبل التقاط الحالات المبكرة. وهذا شيء يمكن أن يحدث مع أي عدوى. ولم يحدث من قبل، وحتى الآن، كان نهج شبكة HCID [الأمراض المعدية ذات النتائج العالية] فعالا للغاية في احتواء العدوى".

وأضاف: "لكننا نعتقد أنه طالما أننا قادرون على اكتشاف الحالات وتشخيصها، يجب أن نكون قادرين على قطع سلاسل انتقال العدوى".

ويرتبط جدري القردة بالجدري، وهو مرض مميت تم القضاء عليه في عام 1980، على الرغم من أنه أقل خطورة بشكل ملحوظ، حيث تبلغ نسبة الوفيات من ثلاثة إلى ستة في المائة وفترة الشفاء العامة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وتشمل الأعراض الأولية ارتفاع درجة الحرارة وتضخم الغدد الليمفاوية وطفح جلدي يشبه جدري الماء.

وقدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عدد الحالات المكتشفة في البلدان التي لا يتوطن فيها الفيروس - بما في ذلك ما يقرب من اثنتي عشرة دولة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا والإمارات - عند 219.

وحذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن الحالات التي عثر عليها في الأسابيع الأخيرة خارج غرب ووسط إفريقيا، حيث ينتشر الفيروس عادة، قد تكون مجرد بداية لمشكلة أكثر خطورة.

المصدر: إكسبريس