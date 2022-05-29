ما هي فوائد تمارين القرفصاء أو تمارين squat؟

يمارس الأشخاص غالبا التمارين الرياضية التي ينصحهم بها مدربو الرياضة بشكل عام، و يتوجه الكثير منهم إلى ممارسة تمارين القرفصاء أو ما يعرف squats.

يقول كريس جالياردي، وهو مدرب شخصي معتمد من المجلس الأمريكي للتمارين الرياضية، إن تمارين القرفصاء تكييف القوة ليس فقط للمحترفين، ولكن لجميع الأشخاص.

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن بناء القوة يساعد في تقليل مخاطر الحالات المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام وتضخم العضلات، فضلا عن تحسين الموقف والتركيز والتوازن، وأداء القرفصاء يساعد على ذلك.

ووفقا لبحث نُشر في مجلة "BMC Sports Science" يمكن أن يساعد وضع القرفصاء على بناء العضلات في الجزء السفلي من الجسم، وذلك لأن التمرين الذي يركز على الساق يتطلب استخدام أسفل الظهر، وأوتار الركبة، وعضلات ربلة الساق، ولعمل هذه المناطق سويا يتطلب القرفصاء.

ووفقا للمجلة البريطانية للطب الرياضي، يحدث بناء العضلات عند أداء تمارين تستخدم المقاومة، مثل القرفصاء، ولكن سواء كنت تبني العضلات أو تحافظ على العضلات، يقول جالياردي إن القرفصاء "ضرورية أثناء الحياة اليومية"، ويوضح: "إن تضمين القرفصاء كجزء من روتين التمرين سيساعد على ضمان حصولك على القوة العضلية المطلوبة والقدرة على التحمل لمواصلة القيام بالأشياء التي تستمتع بها في الحياة."

الحفاظ على وظيفة الجسم

وفقا لدراسة نُشرت في مجلة BMC Sports Science والطب والتأهيل، فإن وضع القرفصاء "من مكونات الحركات الوظيفية اليومية"، مثل الجلوس والوقوف.

ويقول جالياردي :"يعتبر القرفصاء حركة ثني ورفع وهي أحد أنماط الحركة الأساسية الخمسة التي نستخدمها طوال الحياة اليومية، ضع في اعتبارك أنه في كل مرة تقف فيها من وضع الجلوس، أو تجلس القرفصاء لالتقاط شيء من الأرض، فأنت تقوم بجلوس القرفصاء".

ويضيف :"القرفصاء شيء نقوم به كثيرا، ومن المهم أن تتمتع باللياقة العضلية المناسبة والقوة لأداء القرفصاء طوال أنشطة حياتك اليومية".

تحسن القرفصاء من استقرار المفاصل ووضعية الجسم

وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة أبحاث القوة والتكييف أن القرفصاء يمكن أن يحسن كثافة المعادن في العظام (BMD)، وهذا يساعد على إضافة قوة إلى الهيكل العظمي الخاص بك والحفاظ على عظام أقوى.

وخلص بحث إضافي نُشر في مجلة "The Journal of Human Kinetics" إلى أن القرفصاء تفيد بتنشيط عضلات العمود الفقري بأربعة أضعاف من الألواح الخشبية، هذه هي العضلات التي تساعدك على الوقوف وبالتالي تساعد على الوقوف.

تساعد على حرق الدهون

بينما يلجأ بعض الأشخاص إلى الجري لإنقاص الوزن، يمكن أيضا فقدان الوزن عن طريق أداء تمارين مركبة مثل القرفصاء.

وخلص الفصل الذي تمت مراجعته عام 2022 في كتاب "إدارة الوزن" التحديات والفرص إلى أنه يجب التركيز تمارين المقاومة لإدارة الوزن على مجموعات العضلات الكبيرة وتلك التمارين التي تستخدم الحركات المركبة، مثل المصاعد الأولمبية، والرقص المميت، والقرفصاء.

ووجد الباحثون أن هذا النوع من التمارين المركبة يتطلب "استخدام أوكسجين مرتفع واستجابة هرمونية"، وبالتالي ينتج عنه "إنفاق عالي للسعرات الحرارية".

يمكن أن يحسن وضع القرفصاء المرونة

ووفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد، فإن القرفصاء هو امتداد فعال لأوتار الركبة، والتي يمكن أن تصلب من الجلوس كثيرا، زيادة في مرونة الجزء السفلي من الجسم.

المصدر: لايف ساينس