طبيب روسي يحدد شروط الإصابة بجدري القردة

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أنه يمكن الإصابة بجدري القردة في حالة التواصل مع شخص مصاب على مدى ثلاث ساعات متواصلة على بعد متر واحد منه.

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ويشير مياسنيكوف في موقعه بشبكة Telegram، إلى أن احتمال انتقال العدوى منخفض جدا.

ويقول، "تنتقل عدوى المرض من شخص إلى آخر بصعوبة، لأنه لكي تنتقل العدوى من شخص مصاب إلى شخص سليم لا بد من تواصلهم لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات وتفصل بينهما مسافة متر واحد".

ووفقا له، مقارنة بالجدري الذي يصيب البشر، هذا الفيروس أقل عدوى ومعدل الوفيات بسببه أقل، حوالي 10 بالمئة.

ويقول، "أحيانا يصيب هذا الفيروس البشر- عن طريق عضة قرد، تناول لحم القرود، العاملين في حدائق الحيوانات، وعن طريق القوارض (الجرذان) التي يمكن أن تنقل المرض".

المصدر: نوفوستي