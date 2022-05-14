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تسجيل إصابتين جديدتين بجدري القرود في بريطانيا

الصحة

تسجيل إصابتين جديدتين بجدري القرود في بريطانيا
صورة من الإنترنت
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صرحت وكالة السلامة الصحية البريطانية أن عدد المصابين بمرض جدري القرود بين السكان البريطانيين ازداد إلى 3 أشخاص خلال أسبوع واحد.

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وجاء في بيان صدر عن الوكالة، اليوم السبت: "تم في لندن تسجيل إصابة شخصين آخرين بمرض جدري القردة. ويعيش المصابان في منزل واحد. وليست لديهما أي صلة بالإصابة المؤكدة السابقة التي تم الإعلان عنها في 7 مايو الجاري. أين وكيف أصيبا يظل موضوعا للتحقيق".

وزار المصاب الأول بمرض جدري القردة في بريطانيا، الذي تم اكتشافه في الأسبوع الماضي، نيجيريا قبل وقت قصير من تشخيص إصابته بالمرض. تعتقد السلطات البريطانية أنه ربما يكون قد أصيب بفيروس المرض هناك.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن جدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ نادر، يظهر بشكل رئيسي في المناطق النائية في وسط وغرب إفريقيا، بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة.

المصدر: تاس

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