 
مباشر

طبيب روسي يحدد أفضل فاكهة للوقاية من السرطان

الصحة

طبيب روسي يحدد أفضل فاكهة للوقاية من السرطان
Globallookpress Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sx0g

أعلن الدكتور أندريه بروديوس، عالم المناعة الروسي، أن الرمان يمنع تطور الأورام السرطانية.

إقرأ المزيد
حفنة يومية من فاكهة شهية
حفنة يومية من فاكهة شهية "تنقذ" حياتنا!


ويشير العالم الروسي في حديث تلفزيوني، إلى أن الرمان هو الفاكهة الأكثر فعالية للوقاية من السرطان.

ويضيف موضحا، تحتوي ثمار الرمان على نسبة عالية جدا من مركبات الفلافونويد التي تقلل الالتهابات وتساعد على مكافحة الخلايا السرطانية.

ويقول، " تحتوي 100 غرام من ثمار الرمان على 70بالمئة من حاجة الجسم اليومية إلى مركبات الفلافونويد، أي أن تناول 150 غراما من ثمار الرمان كافية لتوفير حاجة الجسم اليومية منها".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا