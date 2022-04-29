مشروب يحمي المفاصل من التلف

وفقا لموقع doctorpiter.ru، يعتبر الشاي الأخضر أكثر المشروبات فائدة للحفاظ على المفاصل بحالة جيدة.

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ويشير الموقع، إلى أن الأطباء ينصحون بزيادة كمية الشاي الأخضر التي يستهلكلها الشخص الذي يعاني من مشكلات في المفاصل. لأن لهذا الشاي خصائص مهدئة ومسكنة لألم المفاصل لاحتوائه على مضادات الأكسدة والالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، هذا الشاي غني بمركبات البوليفينول.

ويضيف الموقع، يساعد الشاي الأخضر على تقليل الالتهابات وإبطاء تلف الغضاريف. كما أنه يحتوي على مادة مضادة للأكسدة تحجب الجزيئات المسببة لتلف المفاصل لدى المصابين بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي.

ويشير الموقع، إلى أنه لحماية المفاصل يمكن أيضا استخدام الخضروات الورقية- البروكلي والسبانخ والملفوف. لأن هذه الخضروات غنية بفيتامينات C و E و K بالإضافة إلى عنصر الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام. ويوصي الخبراء بطهي الخضار على البخار بدلاً من قليها أو سلقها.

المصدر: نوفوستي