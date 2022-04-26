خبراء الخصوبة يبتكرون وسيلة "عند الطلب" لمنع الحمل تؤخذ قبل العلاقة الحميمة!

قد يصبح تناول أقراص منع الحمل كل يوم قريبا شيئا من الماضي بالنسبة للنساء اللائي يملن لتحديد النسل.

واكتشف باحثون من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، ما يزعمون أنه علاج "واعد" عند الطلب - ما يعني أنه يمكن تناوله قبل ممارسة الجنس مباشرة.

وعثر على مزيج من أقراص منع الحمل في الصباح التالي ودواء التهاب المفاصل "يعطل الإباضة في ذروة الخصوبة".

وقالوا إن الكوكتيل - الذي تم إعطاؤه في قرصين - كان "أفضل مرشح" فموي لتحديد النسل الذي يُتناول قبل ممارسة الجنس مباشرة.

ويعمل العلاج عن طريق تعطيل الإباضة، وهي النقطة في الدورة الشهرية عندما يكون من المرجح أن تحمل المرأة، وأيضا طريقة عمل أقراص منع الحمل.

وقال الباحثون إن المرضى والأطباء "مهتمون جدا" بتطوير وسائل منع الحمل عند الطلب.

ويمكن أن تسبب أقراص منع الحمل الحالية آثارا جانبية بما في ذلك تقلب المزاج والغثيان والصداع وتزيد قليلا من خطر الإصابة بجلطات الدم وسرطان عنق الرحم.

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وأعطيت تسع نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاما جرعة لمرة واحدة من 30 مغم من أسيتات أوليبريستال و30 مغم من ميلوكسيكام أثناء اندفاع الأصفري - الأيام التي سبقت الإباضة عندما يكون من الصعب تعطيلها. ويوقف أسيتات أوليبريستال - الذي يباع باسم ellaOne - أو يؤخر إطلاق البويضة.

ونظرا لاستخدامه حاليا، يجب تناوله في غضون خمسة أيام من ممارسة الجنس لمنع الحمل، ولا يُقصد حاليا استخدامه كشكل منتظم من وسائل منع الحمل.

ويُباع ميلوكسيكام تحت الأسماء التجارية بما في ذلك Mobic، وهو دواء مضاد للالتهابات يستخدم لعلاج الحالات طويلة الأمد بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي.

ونظرت الدراسة في تسع مشاركات، تمت مراقبتهن لدورتين حيضيتين، حوالي شهرين، لتحديد أنماط التبويض الطبيعية لديهن ومتى حدثت زيادة في الجسم الأصفر.

وفي الدورة الثالثة، أعطين كوكتيل العقار. ولتحديد ما إذا كانت الإباضة حدثت أو تعطلت، أجرين فحوصات بالموجات فوق الصوتية واختبارات دم لقياس الهرمونات الرئيسية.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة الصحة الجنسية والإنجابية BMJ، أن الإباضة تعطلت لدى ست نساء، بينما استوفت ثماني نساء بعض معايير التبويض غير المكتمل.

وخلال الدورة التي تناولت فيها النساء الأدوية، زادت دورات الحيض لديهن بمقدار ثلاثة أيام، من 29 إلى 32، وكانت مستويات البروجسترون لديهن أقل. وأبلغت إحداهن عن نزيف غير منتظم.

وقال الباحثون إن النتائج "واعدة" وتشير إلى أن تركيبة الأدوية يمكن أن تعطل الإباضة "عندما تكون مخاطر الحمل أعلى".

وأضافوا أن هذا يجعلها "مرشحا واعدا للتقييم كمانع للحمل عن طريق الفم (في وقت ممارسة الجنس)".

ومع ذلك، فقد لاحظوا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول أداء تركيبة الأدوية والآثار الجانبية التي تسببها.

المصدر: ديلي ميل