لحم الدجاج لا يمكن أن يحل محل مصادر البروتين الأخرى

أعلنت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن لحم الدجاج جزء من النظام الغذائي الصحي. ولكن لا يمكنه أن يحل محل مصادر البروتين الأخرى بالكامل.



وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك، إلى أن الاعتماد عليه واستبعاد مصادر البروتين الأخرى، يلحق أضرارا بالجسم.

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وتضيف، بفضل الخصائص المفيدة للجسم، أصبح لحم الدجاج مادة غذائية واسعة الانتشار، فهو سهل الهضم ويحتوي على نسبة عالية من البروتين، ونسبة منخفضة من الدهون. وبالإضافة إلى ذلك هو غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية، لذلك أصبح جزءا اساسيا في النظام الغذائي الصحي.

ولكن استبعاد مصادر البروتين الأخرى والاكتفاء بتناول لحم الدجاج، قد يؤدي إلى نقص بعض المواد المهمة في الجسم.

وتقول، "يعتبر التنوع أحد مبادئ التغذية الصحيحة. لذلك من المهم أن يتضمن النظام الغذائي اللحوم ولحم الدجاج والأسماك. ولكن عندما يتم التركيز والاعتماد على لحم الدجاج فقط، فإن الجسم قد لا يحصل على مواد مغذية معينة، مثل أحماض أوميغا -3 الدهنية الموجودة في الأسماك".

وتضيف، كما أن الامتناع تماما عن تناول لحم البقر ليس صحيحا، لأنه قد يؤدي إلى نقص عنصر الحديد في الجسم.

وتقول، "إذا كان للشخص استعداد لنقص الهيموغلوبين وعنصر الحديد، فإن المصدر الرئيسي للمادتين هي اللحوم الحمراء. أي أن اعتماد هذا الشخص على لحم الدجاج فقط، فإن جسمه لن يحصل على الكمية اللازمة من عنصر الحديد. أي سوف يعاني من نقص هذا العنصر في جسمه".

المصدر: نوفوستي