كشف 4 علامات واضحة لأمراض الكبد

غالبا ما يصعب اكتشاف تلف الكبد في مراحله الأولى. ولكن هناك أربع علامات تشير إلى وجود مشكلات في هذا العضو المهم.

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ويشير موقع Focus.de، إلى أن المشروبات الكحولية والأطعمة الدهنية في النظام الغذائي اليومي والأمراض الفيروسية تؤثر جميعها سلبا في عمل الكبد.

ويضيف الموقع، يشير تغير لون البول إلى أمراض الكبد، فمثلا يشير لون البول الغامق إلى تلف الكبد بسبب المشروبات الكحولية، والشخص يعاني من مرض مزمن.

ويشير اصفرار مقلة العين، إلى وجود مشكلة في الكبد. كما أن تغير لون البول يمكن أن يكون علامة تشير إلى التهاب الكبد. وبالإضافة إلى هذا قد تشير هذه العلامة إلى اضطراب التمثيل الغذائي للدهون أو إلى متلازمة غلبرت.

ويضيف الموقع، وقد يشير الشعور بالألم وعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي عادة يرافقه التعب المزمن وصعوبة التركيز.

وأخيرا، يمكن أن تشير الحلقة الخضراء أو البنية اللون حول القرنية إلى أمراض الكبد الوراثية.

المصدر: نوفوستي