أخصائيو تغذية على TikTokيدعون إلى وقف اتباع الأنظمة الغذائية المقيدة

يوجه العديد من أخصائيي التغذية نداءات دائمة للحث على اتباع الأنظمة الغذائية الصحية، ولكن لم يعتقد أحد أبدا أنه سيستمع لنداء جديد، وهو نداء للتوقف عن اتباع نظام غذائي.

يريد أخصائيو التغذية المناهضون للنظام الغذائي توجيه الناس بعيدا عما يسمونه "ثقافة النظام الغذائي"، والتي يقولون إنها تعطي الأولوية للأحجام الأصغر على الصحة والقيود الصارمة على التغييرات في نمط الحياة، ويمكن العثورعلى هؤلاء الأخصائيين على منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok.

قالت أخصائية تغذية مسجلة ومبتكرة TikTok والتي انتقلت إلى Nutritionalsarah على التطبيق سارة ويليامز: "الأشخاص الذين يتمتعون باللياقة البدنية، هم من يشيطنون الطعام".، وبدلا من التقاط الصور الرائعة ووصف الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية بشكل مستحيل، قالت إنها تريد تقديم محتوى يُظهر نسخة صحية يسهل الوصول إليها.

في الوقت الذي قد يكون فيه المهنيون قد شددوا في السابق على تعظيم الأطعمة "الجيدة" والاستغناء عن "السيئة" ، فإن هذا الجيل من اختصاصيي التغذية يدعو إلى تعظيم التغييرات المتوازنة والمستدامة وإنهاء العار القائم على الغذاء من أجل حياة صحية بطرق متعددة، على حد قولهم.

قال اختصاصي تغذية مسجّل و مؤسس Find Food Freedom، سام بريفيت "إذا كنا نشعر بالذنب والعار مع الطعام، فيمكن أن يكون لدينا أكثر خطة وجبات غنية بالعناصر الغذائية في العالم، ولن تكون مفيدة بسبب هذا الشعور بالذنب والعار ... والآثار النفسية للنظام الغذائي والتقييد".

ويتم نشر الرسالة على نطاق أوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي لها تاريخ أطول، امتد لأكثر من 20 عاما، وكان بعض اختصاصيي التغذية يشجعون الأكل الحدسي، الذي يكسر "قواعد" الطعام ويركز على الخضوع إلى إشارات الجسم.

قال اختصاصيو التغذية إن كونك أكثر لطفا مع نفسك والاستمتاع بالطعام الذي تتناوله ليس فقط أكثر متعة، بل إنه يعمل أيضا بشكل أفضل من النهج التقليدي للتغذية.

قال ستيف جراسو، اختصاصي التغذية :"هذا هو سبب نجاح صناعة النظام الغذائي، إنها صناعة بمليارات الدولارات لأن الكثير من الناس يفعلون ذلك، ويفشلون ثم يعودون إلى هذا النظام الغذائي"وأضاف جراسو"أنا اختصاصي تغذية مضاد للنظام الغذائي، أنا ضد هذه الحميات المبتذلة، هذه الحلول السريعة لأنها لا تعمل على المدى الطويل."

ويعد Grasso و Previte و Williams أخصائيي تغذية مسجلين ويكسبون المال من خلال صندوق TikTok's Creator والشراكات المدفوعة على الموقع.

ويتفق هؤلاء الأخصائيون على أن الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى إنقاص الوزن لا تؤدي غالبا إلى نجاح طويل المدى. حيث من المرجح أن يتبع انخفاض الوزن بشكل كبير ارتفاعه مرة أخرى، وغالبا ما تكون التغييرات البطيئة والمستمرة أكثر نجاحا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، والتي وجدت أن تناول الطعام المقيّد بالوقت ليس أفضل من حساب السعرات الحرارية

قالت إميلي فيج، المؤلف الرئيسي للدراسة وزميلة ما بعد الدكتوراه في مستشفى ماساتشوستس العام: "أفضل توصياتي للمرضى، بناء على هذا البحث، هي محاولة الحفاظ على طعامهم متشابها إلى حد كبير يوما بعد يوم، إن بناء عادة الأكل الصحي والمتسق يمكن أن يساعد المرضى على تقليل تقلب الوزن وفقدان الوزن بشكل أكثر اتساقا، حتى لو كان ذلك بوتيرة بطيئة."

يشير خبراء إلى أنه عندما تفقد الوزن بشكل كبير، يتغير التمثيل الغذائي لديك لتتطلب سعرات حرارية أقل لمواصلة فقدان الوزن، ويمكن للتغيرات العصبية أن تجعلك تقيد نفسك من "الأطعمة اللذيذة"، مما يجعلك تشتهيها أكثر.

قال بروك ألبرت، اختصاصي التغذية المسجل ومؤلف كتاب "The Diet Detox: لماذا يجعلك نظامك الغذائي دهنيا وماذا تفعل حيال ذلك، عندما تستسلم للطعام الذي تقاومه."

ووفقا لألبرت يتسبب الشعور بالذنب بشأن اختياراتك الغذائية في اتخاذ خيارات أكثر سوءا، وقال ألبرت "هناك وقت ومكان للبطاطس المقلية والبيتزا وقطعة من الكعك".

قال خبراء مناهضون للأنظمة الغذائية إن ما ينجح بشكل أفضل هو تطوير علاقة صحية مع الطعام، وهم يتطلعون لمساعدة الناس على إعادة تعريف معنى ذلك.

قال جراسو: "هناك العديد من التعريفات للعلاقة الصحية بالطعام، بالنسبة لي، إنها حقا مجرد تقدير للطعام الذي تتناوله". وهذا يعني تقدير الوظيفة والمغذيات التي توفرها، ولكن أيضا المتعة والجوانب الاجتماعية وأضاف جراسو "بالتأكيد عدم الخوف من تناول الحلوى أو الخروج لتناول الطعام".

قالت ويليامز: "لن تكون شخصا أفضل أو أسوأ إذا تناولت قطعة سنيكرز فوق تفاحة". وأضافت أن فقدان الوزن لا ينبغي أن يأتي على حساب علاقتك الصحية بالطعام.

يدعو أخصائيو التغذية مثل ويليامز وجراسو إلى إضافة الأطعمة بدلا من تقييدها وإجراء تغييرات تدريجية صغيرة بدلا من تغييرات كبيرة ومثيرة.

قال جراسو: "إن الحميات الغذائية في الواقع يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، قد تفقد الكثير من الوزن، ولكن في النهاية سيعود هذا الوزن، وبعد ذلك قد تكتسب المزيد لأنك قيدت نفسك كثيرا."

ولا يركز محتوى هؤلاء الأخصائيين في TikTok على ما يجب استبعاده من نظام غذائي، أو المطاعم المدرجة في القائمة السوداء أو كيفية تقليل السعرات الحرارية، بدلا من ذلك، يحثون على إضافة العناصر الغذائية إلى الوجبات للسعي نحو التوازن.

المصدر: CNN