أزهار النرجس قد تكون مفتاح مكافحة مرض ألزهايمر

قال العلماء إن أزهار النرجس البري تحتوي على مادة كيميائية يمكن أن تكون مفتاح مكافحة مرض ألزهايمر.

وتنتج أزهار النرجس كميات كبيرة من الغالانتامين، الذي يصحح الخلل في الدماغ، والذي يعتقد أنه يسبب الحالة التنكسية.

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ويعتقد العلماء أن أزهار النرجس البري التي تزرع في الجبال السوداء في ويلز تنتج مواد كيميائية أكثر من الأنواع الموجودة في الأراضي المنخفضة بسبب الإجهاد الذي يواجهونه في الاضطرار إلى تحمل فصول الشتاء القاسية على ارتفاع 1000 قدم. وهذه الظروف غير المواتية تجعلها تزهر في وقت متأخر جدا من الموسم عن الأزهار العادية.

وتقوم شركة الأبحاث الحيوية Agroceutical Products التي تتخذ من باويس (مقاطعة ريفية كبيرة في وسط ويلز) مقرا لها بجمع أزهار الربيع لمدة ثلاث سنوات على ارتفاع 1000 قدم فوق مستوى سطح البحر في الجبال السوداء، لأنها غنية بشكل فريد بمركب الغالانتامين. وتظهر التجارب أن مكمل صحة الدماغ هذا يخفف من أعراض مرض ألزهايمر عن طريق إبطاء التدهور المعرفي. لكن الأمر يتطلب 100 زهرة نرجس لإنتاج ما يكفي من الغالانتامين لعلاج مريض واحد يعاني من الخرف كل عام.

وتهدف الشركة، جنبا إلى جنب مع شركة علم الأعصاب الكندية Neurodyn Life Sciences، إلى إصدار أكثر من اللازم بحلول العام المقبل. ولتحقيق ذلك، يريد رئيس مجلس إدارة Agroceutical ، السير روجر جونز، أن تصبح سفوح التلال الويلزية مزارع للنرجس على ارتفاعات عالية.

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واكتشف مؤسس Agroceutical، كيفن ستيفنز، البالغ من العمر 55 عاما، وهو مزارع أغنام سابق، مجموعة متنوعة من الزهور - التي نمت في ظروف اجتاحتها الرياح ما تسبب في ازدهارها لاحقا، وأنتجت مستويات أعلى من الغالانتامين.

ويريد أن يعمل مع مجموعات من مزارع المرتفعات لزراعة حقول النرجس، ويأمل ستيفنز في زيادة الإنتاج لصنع 1000 كغ من المكملات الغذائية سنويا.

وأوضح ستيفنز أن مرض ألزهايمر مسؤول عن اختلال توازن الإنزيم في الدماغ، ما يسمح بشكل فعال للويحات بقتل خلايا الجهاز العصبي. وأضاف: "الغالانتامين يسبب خلل إنزيم معاكس".

ويعود استخدام بعض نباتات البصلات لعلاج أمراض الدماغ إلى اليونان القديمة. ويعود الموطن الأصلي للنرجس إلى واسط آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: إكسبريس