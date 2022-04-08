مركز "غاماليا" الروسي يعلن عن انطلاق التداول المدني للقاح الأنفي ضد فيروس كورونا
بدأ التداول المدني للقاح أنفي ضد فيروس كورونا وضعه مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والوبائيات.
أعلن ذلك يوم 7 أبريل رئيس المركز، ألكسندر غينسبورغ الذي قال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن اللقاح عبارة عن "سبوتنيك – V " نفسه الذي يُحقن عن طريق الأنف.
وأضاف أن اللقاح الجديد سجلته وزارة الصحة الروسية في 1 أبريل الجاري.
ويتكوّن اللقاح، حسب غينسبورغ، من مكوّنيْن ويتم حقنه في الأنف باستخدام فوهة رش خاصة. والفاصل الزمني بين جرعتي اللقاح الأنفي 3 أسابيع، شأنه شأن Sputnik V الكلاسيكي .
وبعد استخدام اللقاح، تتشكل في جسم الإنسان مناعة الغشاء المخاطي ضد عدوى فيروس كورونا على سطح جهاز التنفس، كما تظهر مناعة خلوية في الدم.
المصدر: لايف