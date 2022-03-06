ربط انكماش حجم الدماغ بتعاطي الكحول

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن انكماش حجم الدماغ، مرتبط بتعاطي الكحول باعتدال.

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وتشير MedicalXpress، إلى أن الخبراء حللوا بيانات تشمل أكثر من 36 ألف شخص بالغ، واتضح لهم، أنه كلما ارتفع مستوى استهلاك الكحول، زاد انكماش حجم الدماغ. فمثلا، عند ارتفاع متوسط مستوى تناول الكحول لدى الذين عمرهم 50 عامًا من جرعة واحدة (نصف كوب من الجعة) إلى وحدتين (كأس من النبيذ أو نصف لتر من الجعة) تحدث في الدماغ تغيرات تعادل عامين من الشيخوخة، وعند زيادتها إلى ثلاثة، تعادل 3.5 عام من الشيخوخة.

ولكن لا يؤثر كثيرا الانتقال من مستوى الصفر إلى تناول جرعة واحدة من الكحول، في حجم الدماغ، بيد أنه عند الانتقال من جرعة واحدة إلى جرعتين أو من جرعتين إلى ثلاثة في اليوم، يلاحظ انخفاض واضح في حجم المادة الرمادية والمادة البيضاء في الدماغ.

ووفقا للباحثين، هذه النتائج تتعارض مع التوصيات الحكومية الخاصة بعدم خطورة تناول المشروبات الكحولية باعتدال. فالمعهد الوطني لتعاطي الكحول وإدمان الكحول، يوصي بألا تستهلك النساء في المتوسط أكثر من جرعة واحدة من الكحول في اليوم، و الحدود الموصى بها للرجال أعلى بمرتين ، وهذا أعلى من مستوى الاستهلاك المرتبط بدراسة تراجع نشاط الدماغ.

المصدر: لينتا. رو