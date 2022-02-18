روسيا.. لقاح "ثلاثي" جديد ضد "كوفيد-19"

أعلن خبراء مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، أنهم يستعدون لاختبار لقاح جديد مضاد للفيروس التاجي المستجد، أساسه جزيئات شبيهة بالفيروسات، بمشاركة 600 متطوع.

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ويشير ألكسندر غينسبورغ رئيس المركز، إلى أن اللقاح الجديد سيوفر وقاية من نسخة ووهان و"دلتا" ومحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد. وهذا اللقاح لا يحتوي على الفيروس التاجي نفسه، بل فقط بروتين S الذي يعطي الفيروس شكله التاجي.

ويقول، "لا يحتوي اللقاح على أي مادة وراثية ولا فيروسات، لذلك ليس ضارا أبدا. ونأمل أن يبدأ تداول هذا اللقاح في التطعيم العام في منتصف الخريف المقبل".

وكان غينسبورغ قد أعلن في وقت سابق، أن الأشخاص الذي تمت إعادة تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك لايت" يمكنهم الحصول على حماية بنسبة 100 بالمئة ضد متحور "أوميكرون" للفيروس التاجي المستجد لمدة ثلاثة أشهر.

المصدر: فيستي. رو