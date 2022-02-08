خمس فوائد صحية تجعل شاي الماتشا المشروب الأفضل ليحل محل القهوة

استخدم شاي الماتشا لأول مرة قبل أكثر من 900 عام من قبل الرهبان البوذيين الصينيين، وهو اليوم يحقق شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم بفضل فوائده الصحية الهامة.

ويمكن استخدام مسحوق الماتشا الأخضر في صنع الشاي والطهي، إلا أن شربه كنوع من الشاي هو الأكثر شيوعا للحصول على الفوائد المعززة للصحة.

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وتشير بعض الدراسات إلى أن إضافة المشروب الشهير إلى حياتك اليومية يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري ويزيد من طول العمر الصحي للفرد.

ما هي الماتشا؟

كونه أحد أنواع الشاي الأخضر، فإن شاي الماتشا يأتي أيضا من نبات الكاميليا الصينية، ويمكن استخدامه في اللاتيه والشاي وحتى الحلويات.

والماتشا هو أنقى نسخة من الشاي الأخضر الذي يتميز بمغذيات رائعة. ويتحقق اللون الأخضر القوي للماتشا، من خلال تغطية نبات الشاي بنحو 20-30 يوما قبل الحصاد، ما يساعد على زيادة إنتاج الكلوروفيل والأحماض الأمينية.

وبمجرد حصاد الأوراق، يتم طحنها إلى مسحوق ناعم يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية من الورقة بأكملها.

كيف تشبه الماتشا القهوة؟

في حين أن الشاي الأخضر قد يبدو وكأنه مقايضة غريبة لفنجان من القهوة، إلا أن جرعة واحدة من الماتشا يمكن أن تبقيك مستيقظا تماما عندما يتعلق الأمر ببدء يومك بنشاط.

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وفي حديثه إلى موقع "إكسبريس" البريطاني، قالت كريسي سميث، الشريكة المؤسسة لشركة Bird & Blend Tea Co: "يوفر تخمير شاي الماتشا الأخضر في الصباح ثلاثة أضعاف الطاقة التي يقدمها فنجان قهوة الإسبريسو. ويتم إطلاق الطاقة على مدار اليوم، من أجل بداية أكثر نشاطا وتجنب حدوث توترات الكافيين".

وبالإضافة إلى توفير جرعة ثابتة من الكافيين على مدار اليوم، يحتوي كوب واحد فقط من شاي الماتشا على الفوائد المكافئة لـ 10 أكواب من الشاي الأخضر العادي.

وقد يكون استبدال الرغبة الشديدة في تناول القهوة بمشروب أكثر استدامة مثل الماتشا أسهل مما تعتقد، حيث يمكن إضافة جرعة واحدة فقط من المسحوق المضاد للأكسدة القوي هذا إلى كل شيء بدءا من اللاتيه الكريمي إلى خلطات الشاي العشبية.

لماذا الماتشا بديل صحي للقهوة؟

عندما نشرب الشاي المحتوي على الكافيين بدلا من القهوة، فإن التأثيرات الجسدية مثل تسارع ضربات القلب أو اهتزاز الأطراف تكون أقل دراماتيكية، ولكن زيادة مستويات الطاقة يمكن أن تطول، بحسب سميث.

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ما هي الفوائد الصحية للماتشا؟

باعتبارها كانت الشراب المفضل للرهبان البوذيين، تشتهر الماتشا بقدرتها على توفير التركيز واليقظة.

ويقدم شرب الماتشا مجموعة من الفوائد الداخلية، بدءا من تحسين وظائف المخ إلى صحة القلب.

ووفقا لموقع Healthline المعتمد طبيا، هناك خمس فوائد مثبتة للماتشا:

- تناول مضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة على منع تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض باركنسون والخرف.

- حماية الكبد: يمكن لمستخلص الشاي الأخضر أن يقلل من إنزيمات الكبد التي تعد علامة على تلف الكبد

- تعزيز وظائف المخ: ثبت أنه يحسن الانتباه ووقت رد الفعل والذاكرة مع استهلاك الماتشا بانتظام

- خفض الكوليسترول: يمكن أن تقلل الماتشا "الكوليسترول الضار"، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

- فقدان الوزن: يمكن أن يعزز شاي الماتشا عملية التمثيل الغذائي ويزيد من إنفاق الطاقة

المصدر: إكسبريس